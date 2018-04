Bulharská kuchyně není jen čevapčiči

Jedním z nich je i u nás známý slaný sýr feta. Jedním z nejznámějších jídel je např. polévka tarator z kyselého mléka, nastrouhané okurky, kopru a česneku. Národním jídlem je ale bol čerba, fazolová polévka a kebapčeta, což jsou šišky z kořeněného mletého masa opékané na rožni u nás známé jako čevapčiči. Právě pokrmy z mletého masa jsou tu velmi rozšířené, používá se i hodně zeleniny.

Čevapčiči s ajvarem

Příprava 30 minut chlazení 2 hodiny, grilování 8–10 minut, porce pro 4 osoby

• 500 g mletého hovězího

• 200 g mletého skopového

• sůl

• 1 velký lilek

• 3 červené kapie

• 2 zelené papriky

• 4 stroužky česneku

• pepř

• 100 ml oleje

• červený vinný ocet

• 2 červené cibule

Postup:

1. V míse promícháme obě mletá masa s trochou soli a vody, směs odložíme rozležet minimálně na dvě hodiny do chladu.

2. Do trouby rozehřáté na 180 °C dáme do zapékací misky péct lilek propíchaný vidličkou a podlijeme jej trochou vody.

3. Nad plynovým hořákem nebo nad grilem opečeme kapie a papriky a vložíme je do mísy, kterou přetáhneme potravinovou fólií a necháme půl hodiny odležet. Česnek oloupeme a pokrájíme.

4.Upečený lilek zbavíme stopky, rozpůlíme jej a pokrájíme na kousky. Zapařené kapie a papriky oloupeme, odstraníme stopku a jádřinec.

5. Lilek, papriky, česnek promixujeme dohladka, dochutíme solí, pepřem a vmícháme tolik oleje, kolik hmota pojme, a dochutíme červeným vinným octem.

6. Z odleželého masa vytvarujeme válečky, které na roštu grilujeme ze všech stran asi 8–10 minut.

7. Cibuli nadrobno nasekáme a podáváme s ogrilovanými čevapčiči a ajvarem.

Salát z grilovaných paprik

Příprava 5 minut, pečení 30 minut, odležení 30 minut, chlazení 6 hodin, porce pro 4 osoby

• 6 velkých vyzrálých červených paprik

• 2–3 stroužky česneku

• červený vinný ocet

• sůl

• pepř

• 100 ml olivového oleje

• čerstvá bazalka nebo oregano

Postup:

1. Papriky opalte nad grilem nebo plynovým hořákem (můžete je také upéct v troubě). Slupka paprik by měla být dotmava opečená.

2. Opečené papriky odložíme do mísy, zakryjeme potravinovou fólií a necháme je půl hodiny odležet a zapařit.

3. Papriky oloupeme, nejlépe nad sítem na míse – šťávu z paprik tak zachytíme k pozdějšímu použití. Odstraníme stopky a jádřince a papriky rozčtvrtíme.

4. Česnek oloupeme a nakrájíme na plátky. Kousky paprik vložíme do mísy se zachycenou šťávou, přidáme červený vinný ocet, plátky česneku, ochutíme solí, čerstvě mletým pepřem a zalijeme olejem. Promícháme a necháme v chladu 6 hodin marinovat.

5. Před podáváním ozdobíme papriky čerstvou natrhanou bazalkou nebo oreganem.