Budu jíst jen light výrobky a zhubnu aneb mýty o dietě a sportu

Když nebudu jíst, zhubnu

Pravda je, že když člověk drží hladovku, tak hubne, protože lidské tělo potřebuje pro své fungování nepřetržitý přísun energie.

"Při nedostatku jídla začne tělo využívat své energetické zásoby, ať už ve formě cukrů, bílkovin nebo tuků," říká lékař Martin Matoulek z projektu VZP Žij zdravě.

Po skončení hladovky se však stane to, že tělo stresované hladověním si přijatou potravu raději ukládá do tukových zásob, kdyby opět přišlo období hladovění.

Kdo hubne, musí hladovět

Jde o jeden z největších omylů. Je dokázáno, že byste měli jíst pět menších porcí jídla denně.

"Nedáte-li svému tělu pravidelné porce jídla, začne si ukládat tuky na horší časy. Navíc hladovění tělo oslabuje a můžete si způsobit vážné zdravotní potíže," vysvětluje Karolína Hlavatá, nutriční terapeutka z Endokrinologického ústavu Praha. Také se říká, že se nemá jíst po setmění. Z lékařského hlediska je ale víceméně jedno, zda poslední jídlo budete jíst v 17:00 nebo v 19:00 hodin.

Důležitá je energetická hodnota pokrmu. Obecně se doporučuje nejíst přibližně dvě až tři hodiny před spaním.

Hubnutí pomocí "zázraků"

Ať už jde o různé pilulky, džusy, čaje, náplasti, mýdla, náušnice, tepelné pásy a řadu dalších, lze říci, že většina z nich je pouze reklamním trikem.

"Nelze však popřít, že používání těchto přípravků či pomůcek může být doprovázeno placebo efektem. Někdy totiž v souvislosti s koupí často předraženého přípravku na hubnutí trochu začneme přemýšlet o složení jídelníčku, tím snížíme i energetický příjem, a tudíž zhubneme," vysvětluje odbornice na hubnutí Iva Málková. Avšak redukce dosažená takovým způsobem většinou nebývá nijak velká a shozené kilogramy se rychle vracejí.

Hubnout se dá, i když nesportuji

Možné to je, ale k hubnutí dochází velmi pomalu a nerovnoměrně. Byť i mírný nárůst svalové hmoty způsobený fyzickou aktivitou zvyšuje takzvaný bazální metabolismus neboli klidový energetický výdej, to znamená, že začnete rychleji a efektivněji využívat energii přijatou ze stravy.

Pravidelnou fyzickou aktivitou si získanou nižší váhu snáze udržíte. Ten kdo má spořivý metabolismus, se nemá omezovat v jídle, ale měl by se zaměřit na zvyšování energetického výdeje. Tedy na správnou pohybovou aktivitu respektující individuální rozdíly v hmotnosti a přítomnost přidružených onemocnění.

Jednou týdně do posilovny stačí

Pokud půjdete jednou týdně do posilovny a dáte si tam pořádně do těla, svému zdraví spíše uškodíte. Většinou přetížíte jednotlivé svalové skupiny a celý týden se z toho dáváte dohromady. Za týden začínáte tedy znovu od začátku, jako byste nic nedělali. Nemá to význam ani pro snížení hmotnosti, ani pro zlepšení silové výkonnosti nebo fyzické zdatnosti.

Mnohem lepší je zařadit pohybovou aktivitu minimálně třikrát týdně s mírnou až střední intenzitou.

Začnu hodně cvičit a zhubnu

To není tak docela pravda. Cvičení musí jít ruku v ruce se zdravým životním stylem, tedy zároveň s úpravou jídelníčku. Je potřeba nejen cvičit, ale i zdravě a pravidelně jíst. Navíc, nemáte-li dostatečnou kondici, koledujete si o problémy. Nevhodným cvičením nebo přílišným zatížením některých částí těla si můžete způsobit zdravotní problémy. Kondici je třeba zvyšovat postupně a rovnoměrně.

Důležitý je také výběr pohybové aktivity. Někdy sportem získáte novou svalovou hmotu, ale tuk mizí jen velmi pomalu. Paradoxně se tedy zvýší vaše hmotnost.

Nejdůležitější při sportu je vysoký výkon

Není důležité, jak moc, ale jak dlouho budete cvičit. Záleží tedy nikoli na tom, kolik kilometrů ujedete na rotopedu a jakou rychlostí šlapete, ale jak dlouho jste v optimální (tedy aerobní) zátěži.

Pokud zvolíte intenzitu pohybu příliš nízkou, neovlivníte látkovou přeměnu a kila dolů prostě nepůjdou. Pokud zase zvolíte intenzitu příliš vysokou, brzy se unavíte, pohyb vás nebude těšit a tepová frekvence se bude nacházet v anaerobním pásmu, kdy ke spalování tuků nedochází. Existuje několik vzorců, jak si orientačně aerobní pásmo určit.

Nejjednodušší je odečíst od čísla 180 svůj věk. "Dané číslo pak přibližně určuje průměrnou hodnotu, kolem které by se za minutu cvičení měla tepová frekvence pohybovat, respektive by ji neměla přesáhnout," radí Iva Málková.

Čím víc light výrobků, tím lépe

Energetická hodnota light výrobků bývá často stejná jako u výrobků standardních, někdy dokonce i vyšší.

"Tuk je zde zpravidla nahrazován škroby nebo jinými substancemi, které v závěru mohou být zdraví daleko více škodlivé než tolik obávaný tuk," vysvětluje Martin Matoulek. Při požívání těchto výrobků by mělo platit pořekadlo: zlatá střední cesta.

Budu cvičit pár měsíců a na rok mám klid

Účinek pohybové aktivity mizí každým dnem, kdy nic neděláte. Proto během několika týdnů nezbude z vaší snahy prakticky nic a budete opět na začátku. Je však pravda, že se rychleji vrátíte na předchozí úroveň, pokud jste již předtím byli fyzicky zdatní.

Nesmím nic sladkého

Při držení diety je nutné upravit energetický příjem tak, aby tělo více energie vydalo, než přijalo. To však neznamená, že bychom si nemohli vzít bonbon, čtvereček čokolády nebo jogurtovou zmrzlinu. Je však nutné s energetickou hodnotou těchto potravin počítat a případně poté omezit například přílohu v dalším jídle. Ještě lepší je po jídle vyrazit na procházku.