Buďte světová. Okuste cizokrajnou péči i doma

Sýrie: Růžová pleťová voda z Damašku

PŮVOD: První růže vypěstovaná ve Francii v roce 1234 prý pocházela ze Sýrie.

VLASTNOSTI: Prospívá unavené a citlivé pleti.

BUDETE POTŘEBOVAT: Dlaň natrhaných růžových lístků, 250 ml minerální vody, 1 lžíci esenciálního jasmínového oleje

POSTUP: Povařte růžové lístky ve vodě. Nechte je vylouhovat 20 minut.

Přilijte olej a nechte vychladnout. Nalijte do skleněné lahve. Používejte ráno i večer k dočištění pleti po aplikaci mléka.

Tip: Tonikum můžete skladovat asi týden v ledničce. Nebo si kupte Růžové pěstící mléko, Weleda, 289 Kč.

Indie: Zázvorový peeling

PŮVOD: Zázvor se v Indii a Číně používá už více než tři tisíciletí. Tento všestranný lék hojně využívá i místní tradiční medicína.

VLASTNOSTI: Působí protizánětlivě, zmírňuje bolesti kloubů a svalů, dodává organismu potřebnou energii.

BUDETE POTŘEBOVAT: Dva kořeny zázvoru, 2 lžíce medu, kapku sezamového oleje.

POSTUP: Rozmixujte zázvor s medem a olejem. Přelijte směs do misky a nechte odpočinout. Získanou hmotou si promasírujte celé nohy. Poté je opláchněte.

Tip: K odstranění odumřelé a zrohovatělé kůže použijte po masáži navlhčenou pemzu. Nebo si kupte Zázvorový krém na nohy Silkening Souffle z řady ZenSpa, Jessica, 606 Kč, který odstraňuje zrohovatělovou kůži.

Súdán: Krém z bambuckého másla

PŮVOD: Výtažek z hnědých ořechů afrického stromu Shea tree - máslovníku rostoucího v západní Africe.

VLASTNOSTI: Je bohatý na vitaminy A, D, E a F a působí do hloubky pokožky.

BUDETE POTŘEBOVAT: 1 menší kelímek bambuckého másla, 3 lžíce mandarinkové esence, 4 lžičky růžové vody

POSTUP: Smíchejte máslo s olejem a nechte rozpustit ve vodní lázni nebo v mikrovlnné troubě. Za stálého míchání přidávejte po kapkách růžovou vodu, dokud se nevytvoří hladká směs. Nechte vychladnout. Přelijte do sterilizované skleněné lahve a uzavřete. Používejte po sprchování či koupeli.

Tip: Skladujte v lednici. Pro lepší konzervaci přidejte lžičku oleje z obilných klíčků. Nebo si kupte 100% přírodní balzám Mom&Baby, L’Occitane, 150 ml za 855 Kč.





Japonsko: Koupel s rýžovým práškem

PŮVOD: Rýže se pěstuje hlavně v asijských zemích.

VLASTNOSTI: Obilnina s vysokým obsahem vitaminů B, železa, fosforu, hořčíku a draslíku. Škrob obsažený v rýži vyhlazuje pleť, zjemňuje ji, dodává jí matný vzhled a rozsvěcuje ji.

BUDETE POTŘEBOVAT: 5 lžic rýžového prášku a 2 kapky lotosové esence.

POSTUP: Nasypte prášek do teplé vany a nechte se hýčkat roztokem s blahodárnými účinky. Důkladně spláchněte vodou.

Tip: Dopřejte si při koupeli poslech relaxační a tiché hudby. Zaujalo nás Koupelové mléko z řady Rice&Lotus, Nivea, 69 Kč.

Mexiko: Vlasová maska z jojobového oleje

PŮVOD: V Mexiku se olej získává z jojobových semen. Indiáni jej používají na ochranu těla a výživu vlasů.

VLASTNOSTI: Jojobový olej má vysoký podíl mastných kyselin a pyšní se mnohými příznivými účinky: vyživuje, hydratuje a zjemňuje. Hýčká suché vlasy, dodává jim lesk a zamezuje přílišné tvorbě mazu na pokožce hlavy.

BUDETE POTŘEBOVAT: 3 lžíce jojobového oleje, 1 žloutek

POSTUP: V hrnci smíchejte přísady. Směs zahřejte na mírném plameni. Vlasy si umyjte, vysušte je ručníkem (ne fénem) a aplikujte na ně vlažnou masku. Nechte působit asi 30 minut. Důkladně ji spláchněte.

Tip: Obalte si hlavu nahřátým ručníkem - znásobí se tak vyživovací efekt masky. Nebo si kupte masku Nutri Masque z řady Phytum Actif Nutrition, Yves Rocher, 150 ml za 295 Kč.

Karibik: papájová maska

PŮVOD: Papája pochází z Karibiku, odkud se díky španělským a portugalským námořníkům rozšířila nejprve do Indie a postupně do všech tropických oblastí.

VLASTNOSTI: Má vysoký obsah vitaminu C, minerálů a stopových prvků. Zjemní a rozzáří povadlou pleť.

BUDETE POTŘEBOVAT: 1 zralou papáju, bílek, lžičku kurkumy.POSTUP: Oloupejte papáju, zbavte ji zrníček a dužinu rozmixujte s vejcem a kurkumou. Vzniklou směs naneste na obličej, vyhýbejte se partiím kolem očí a úst. Nechte působit 15 minut a poté opláchněte studenou vodu.

Tip: Papája je vynikající k peelingu celého těla. Nebo si kupte peeling s kokosovým ořechem a papájou z řady Naturals, Avon, 149 Kč.

Kamerun: Kaolinová maska

PŮVOD: Kaolin pochází Pů z Kao-lingu v Číně a v překladu znamená "hlína z Vysokého kopce".

VLASTNOSTI: Revitalizuje suché vlasy a pleť.

BUDETE POTŘEBOVAT: 2 lžíce kaolinového prášku, 1 lžíci arganového oleje, 1 lžíci růžové vody.

POSTUP: Smíchejte ingredience v misce a přilévejte po malých množstvích vodu, dokud nevznikne vláčný krém. Aplikujte na pleť či na vlasy a nechte 15 minut působit. Opláchněte vlažnou vodou.

Tip: Přidejte esenciální olej vhodný k vašemu typu pleti. Nebo si kupte kaolinovou masku avokádo&oves, Freeman, 160 Kč.





Maroko: Karamelový krém k depilaci

PŮVOD: V severní a východní Africe je ochlupení považováno za znak mužnosti. Ženy proto začínají s depilací velmi brzy a používají metody děděné z generace na generaci.

VLASTNOSTI: Směs medu a cukru omezuje růst chloupků.

BUDETE POTŘEBOVAT: sklenici moučkového cukru, sklenici medu, citronovou šťávu

POSTUP: Na mírném plameni nechte rozpustit cukr s medem. Jakmile směs zezlátne, odeberte trochu lžičkou. Je-li směs vláčná, přelijte ji do nádobky. Nechte vychladnout. Z hmoty vytvarujte kuličku, přiložte na místo, které chcete depilovat, a pak ji prudce odtrhněte z depilovaného místa.

Tip: Podrážděnou kůži posypte po depilaci pudrem nebo namažte zklidňujícím mlékem. Nebo si kupte depilační cukrovou pastu značky Pandhy‘s. V kosmetických salonech za depilaci celých nohou zaplatíte od 800 Kč.

Egypt: Kohl, temné oční linky

PŮVOD: Kohl, jehož základem je antimonový prášek, je již od dob faraonů líčidlem, které váš pohled zarámuje a učiní jej podmanivým.

VLASTNOSTI: působí antisepticky

BUDETE POTŘEBOVAT: dřívko, flakon kohlu (k dostání v orientálních prodejnách), sypké zelené oční stíny.

POSTUP: Vmíchejte kohlový prášek do stínů. Namalujte si jím linku na spodním víčku.

Tip: Vyvarujte se jej, máteli sklony k alergiím. Nebo si kupte zjednodušenou verzi kohlu v sypké podobě Terracotta Loose Powder Kohl Liner, odstín 01 Noir, Guerlain, 872 Kč.