Buďte líná, nicnedělání je pro naše fungování nezbytné

Paragraf č. 1: Zanedbání péče o nezletilé

Státní zástupce: Obžalovaná se kvůli lenosti dopustila nezákonného jednání, když se v době dovolené na sto procent nestarala o své děti. Zásadním způsobem zanedbala jejich osobní hygienu, stejně tak jim nezajistila pestrou a vyváženou stravu. Spáchala tedy hned několik trestných činů najedenou.

Obhájce: Vážený soude, obžalovaná nepopírá, že v době dovolené strávené pod stanem na veřejném tábořišti nastolila velmi volný režim. Kultura stolování šla stranou, její děti namísto používání talíře a lžíce pily polévku přímo z ešusu, ostatní jídlo jedly ze stejné nádoby většinou rukama, někdy si vzájemně půjčovaly jeden jediný nůž. Příbory totiž obžalovaná nechala doma.

Moje klientka stejně tak nepopírá, že osobní hygiena během těchto dnů čítala jedno rychlé umytí ve studené řece bez mýdla, které následovalo osušení dětských těl za pomoci trička, ručníky zapomněla. Improvizovalo se i v mnoha jiných věcech, například místo zubních kartáčků sloužila obyčejná tráva, zdůrazňuji, že to nebylo konopí.

Přesto všechno děti i s odstupem na vše vzpomínají jako na nejlepší prázdniny ve svém životě, protože jim maminka dovolila to, co je jindy doma striktně zakázané. Dovolím si citaci: "Není nic lepšího než spát ve stanu, cítit ze sebe kouř táboráku a ještě ráno z neumytých konců prstů olizovat chuť špekáčků." Tolik citát devítiletého syna klientky.

Obžalovaná: Na svoji obhajobu můžu říct jen to, že jsem skutečně většinu věcí nechala doma, naopak jsem s sebou vzala ty nepodstatné. Jako příklad mohu uvést fén, kávovar, dva hřebeny, tři vodítka pro psa, který zůstal doma. Podotýkám, že na něj jsem nezapomněla, staral se o něj manžel. Přesto jsem přesvědčená, že pobyt v přírodě dětem prospěl. Nejrůznějšími improvizacemi jsem rozvíjela jejich kreativitu, zmíněným používáním příborového nože zase jemnou motoriku, když na něj musely nabrat třeba těstoviny. Poněkud méně důslednou hygienou jsem posilovala jejich imunitní systém.

Ve všem jsem jim šla příkladem, z čehož lze jistě vyvodit závěr o mé lenosti, ale šlo o výjimečnou situaci značně vybočující ze standardu. Děti se od té doby těší na příští prázdniny v podobném duchu, proto by bylo v rozporu s jejich zájmy a potřebami mě odsoudit.

Paragraf č. 2: Obohacuje se na úkor druhých

Státní zástupce: Obžalovaná se dopustila nezákonného jednání, když čas od času zahálí, čím společnosti ani své rodině nepřináší absolutně žádný užitek.

Obhájce: Někteří lidé tvrdí, že tím správným hnacím motorem vedoucím na stupeň vítězství v kariéře i osobním životě je zdravé soupeření. Vážený soud promine použití následujícího výrazu, ale to je blbost. Většina geniálních nápadů nevznikla jako vedlejší produkt hektického pracovního tempa, ale z tvůrčího nicnedělání. Isaac Newton ze strachu před epidemií moru utekl na venkov a nudu tam zaháněl přemýšlením o teorii gravitace, první obrysy telefonu se zase v hlavě Alexandera Grahama Bella začaly rýsovat na dovolené.

Protože jsou výše uvedená fakta, stejně jako spousta dalších, známa i obžalované, už dávno nesoutěží v tom, kolik druhů vánočního cukroví upekla, jestli má prádlo ve skříni vyrovnané do úhledných komínků, ani v termínu odevzdání strategického plánu firmy. Nadřízenému práci dodá v daném termínu, nikoliv dříve. Ví, že by to stejně nikdo neocenil, naopak by dostala práci navíc.

Obžalovaná: Nemám co dodat, můj obhájce řekl vše. Abych mohla podávat stoprocentní výkony a přicházet s dobrými nápady, musím být odpočatá.

Paragraf č. 3: Lže, aby obhájila svoji lenost

Státní zástupce: Obžalovaná byla několikrát přistižena, jak manipuluje s fakty a lže, aby zamaskovala svoji lenost.

Obhájce: Lenost tříbí fantazii a je to právě ona, kdo nakonec udržuje mozek v neustálé činnosti. Zdravotní sestra těžko bude kamuflovat, že pacientovi nepodala životně důležitý lék, ale když si tchyně s tchánem nedají po vyčerpávajícím pracovním maratonu rozmluvit návštěvu, vyžaduje to hodně vynalézavosti.

Moje klientka přiznává, že v důsledku nezvaných hostů maskovala jisté nedostatky v domácnosti. Kamarádům a známým by je bez okolků přiznala, v rámci zachování dobrých vztahů s rodinou nikoliv. Proto předstírala "vzornou" hospodyňku, když koupila už hotové smažené řízky, které těsně před příchodem příbuzných hodila na pánev s olejem, stejně tak zapnula žehličku, aby vyvolala dojem, že se právě pustila do žehlení tří košů prádla. Nepořádek v předsíni "uklidila" tak, že všechno bez ladu a skladu naházela do skříně, desítky párů bot putovaly do koše na špinavé prádlo.

Rovněž tak dlouhé civění do prázdna v poloze sedmo či ležmo nelze u mé mandantky nazvat leností, ale meditací. Občasné vysedávání po restauracích a klábosení s kamarádkami je zase someliérským kurzem s gastronomickým zážitkem kombinovaným vytvářením sociálních kontaktů, po kterém tolik volají všichni psychologové a sociologové. Obžalovanou tudíž nelze v žádném případě vinit ze lži ani z lenosti. Naopak na sobě neustále pracuje.

Obžalovaná: Rodiče mě učili, že lhát se nemá a já skutečně nelžu, jen trénuji svůj mozek, když věci nazývám pravými jmény. A pokud někdo postrádá sociální inteligenci a bez pozvání se mi nakvartýruje do bytu, měl by být potrestán on, ne já.

Paragraf č. 4: Práci si plete se zábavou

Státní zástupce: V zaměstnání se často směje, což je nepřípustné a degradující pro její povolání, které tím pádem vlastně není prací, ale nicneděláním.

Obhájce : Podnikatel Fred Gratzon a autor knihy Leností k úspěchu s podtitulem Jak nic nedělat, a přitom vše uskutečnit zcela vážně čtenářům doporučuje přestat pracovat a místo toho si začít hrát. "Když milujete to, co děláte, přestává to pro vás být práce," zní jeho filozofie.

Fred Gratzon tvrdí, že se život musí žít jako hra. "K dosažení úspěchu je nutné, abyste pochopili význam legrace, her, smíchu a lehkomyslnosti. To neznamená, abyste odešli z práce nebo zanechali svého stávajícího podnikání či kariéry. Spíš musíte ve svém zaměstnání přestat pracovat a proměnit je v zábavu. Vaše práce by měla být zábavou. Čistou, nefalšovanou a měla by vytvářet štěstí. Pokud tomu tak není, doporučil bych, abyste se z té neveselé situace pokusili co nejdříve vyváznout," radí Gratzon.

Obžalovaná: Původní nudnou práci v nepřátelském kolektivu jsem po mnoha letech vyměnila za zaměstnání, které mám ráda. Nepopírám, že se tam chodím bavit, důležité je, že odvádím dobré výsledky, které soudu mohou potvrdit moji nadřízení.

Paragraf č. 5: Zotročuje děti a manžela

Státní zástupce: Obžalovaná v době od 1. ledna 2010 až dodnes vinou své lenosti používá otrokářské metody vůči svým dětem i manželovi, když jim neplatí za vykonanou práci v domácnosti, čímž negativně ohrožuje jejich duševní vývoj i zdraví. Její lenost dospěla do takového stadia, že byla opakovaně přistižena, jak jde spát odpoledne po obědě, zatímco rodina věší vyprané prádlo.

Obhájce: Když se zeptáte některého z vysoce postavených manažerů, co vlastně celý den dělali, skutečně pravdomluvní často odpovědí "nic". Princip jejich úspěchu netkví v tom, že pracují od rána do večera, ale naučili se dokonale přerozdělovat úkoly.

Umění organizovat věci tak, že většinu nezbytností za vás udělá někdo jiný, se moje mandantka učila mnoho let. Svěřila se, že kvůli tomu prošla značnou změnou osobnosti, která spočívala v tom, že se odnaučila říkat "Nejlépe dělám všechno já". Od té doby už nepřerovnává nádobí v myčce, byt vyluxovaný dětmi znovu nevysává, v koupelně neposunuje lahvičky o milimetr vlevo a vpravo ani neobstarává veškeré nákupy, stejně jako nevodí psa k veterináři a nevolá instalatéra, když kape kohoutek.

K jejímu občasnému odpolednímu spánku mohu uvést jen to, že je vědecky prokázaný jeho pozitivní vliv na zdraví – zlepšuje oběhový systém a zvyšuje výkonnost. Moje klientka si ho nedovolí v zaměstnání, přes víkend však s velkou chutí. Žije zdravým životním stylem, nelenoší.

Obžalovaná: Když jsem se pod tíhou všech povinností z domova a z práce zhroutila, jednoduše jsem se spoustou věcí sekla. Úkoly jsem delegovala na všechny členy domácnosti, i tak jich mám stále nejvíc ze všech. Za práci pro rodinu mě nikdo neplatí, takže jsem to spíš já, kdo je tu obětí a otročí.

Závěrečné řeči

Státní zástupce: Je zřejmé, že obžalovaná naprosto propadla lenosti, čím se dopouští nezákonného jednání. Nepodmíněný trest by se minul účinkem, ve vězení by se její lenost pouze profesionalizovala, navrhuji tedy implantaci čipu, který bude po zbytek života sledovat její činnost. Pokud by žádnou nevyvíjela, s pomocí dálkového ovládání bude její aktivita znovuobnovena.

Obhájce: Navrhuji obžalovanou ve všech bodech zprostit obžaloby. Nedopustila se ničeho nezákonného, pouze se řídí doporučeními lékařů a zásadami zdravého životního stylu. Aktivitu musí vyvážit pasivita.

Obžalovaná: Vážený soude, ano, jsem nedokonalá. Zatímco mnohé ženy jedou na plný plyn, zvládají tisíce věcí najednou a ještě vypadají nádherně, já se s takovým nasazením snažím dělat jen to, co považuji za podstatné. Proto naše střešní okna už měsíce pokrývá vrstva špíny a vnitřek kuchyňské linky volá po generálním úklidu. Proto namísto každodenního vyvařování teplých jídel občas s rodinou zajdeme do restaurace. A proto někdy vyjdu z bytu nenalíčená a s neumytými vlasy maskovaná kšiltovkou a černými brýlemi. Mívám kvůli tomu mnohdy výčitky, ale jsem zdravá a spokojená, což oceňují děti, manžel i zaměstnavatel. Budiž mi tedy mé občasné nicnedělání odpuštěno.

P. S. Těsně před uzávěrkou soud vynesl osvobozující rozsudek. Státní zástupce se vzdal odvolání. Bylo po poledni, šel si dát šlofíka. Vždyť je to zdravé.