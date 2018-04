Buďte krásná a svěží i na cestách

Cestování se mnohdy nepříjemně projeví na naší pokožce a vlasech.

Dlouhé hodiny strávené v autě, suchý vzduch v letadle, střídání teplot a mnohdy ne úplně ideální hygienické podmínky dokážou s naším vzhledem pěkně zamávat. Pokožka je podrážděná a dehydrovaná, vlasy zplihlé a jakoby bez života, nehty ulámané od věčného nošení zavazadel a nohy unavené a otlačené. To pak mnohdy litujeme, že jsme se nevěnovaly naší pokožce o pět minut déle nebo zbytečně šetřily místem v naší kosmetické taštičce. Proto na to jděte tentokrát jinak - poradíme vám, jak připravit pleť a vlasy na cestu a které kosmetické přípravky je dobré přibalit si do příručního zavazadla.

ABY PLEŤ NESTRÁDALA

Před cestou pleť pečlivě vyčistěte a ošetřete ji hydratačním krémem, v chladnějším období zvolte výživnější přípravek. V jakémkoli období si chraňte obličej proti slunci. Ideální je lehký, jemně tónující přípravek s SPF alespoň 15, který sjednotí pleť, ale zbytečně ji nezatíží. Make-up není nutný, přesto chcete-li ho použít, dejte přednost lehkým texturám. Vyvarujte se příliš hutných make-upů a sypkých pudrů, které by mohly vlivem změny teplot ztěžknout, vrýt se do vrásek, a zbytečně je tak zvýrazňovat, navíc by mohly příliš vysušovat pleť.

Je-li vaše pokožka přes den vyprahlá, sáhněte po osvěžujícím spreji, který jí okamžitě dodá chybějící vláhu. Po ruce mějte i tyčinku na rty, nejlépe s UV faktorem, protože pokožka na rtech se velice snadno vysuší a může nepříjemně popraskat.

Cestujete-li přes noc, nezapomeňte na pravidelnou očistu. Praktické jsou čisticí ubrousky, které zbaví pleť veškerých nečistot včetně očního makeupu, příjemně ji osvěží, zklidní a zhydratují. Hýčkejte také pleť kolem očí, je zvlášť citlivá a náchylná k podráždění.

Ideální jsou speciální polštářky na oči - během krátké chvilky osvěží a rozzáří okolí očí a redukují tmavé kruhy a váčky pod očima. Pro případ, že by se vám během cesty oči příliš vysušovaly nebo červenaly, mějte po ruce oční kapky, které je okamžitě zklidní, zvláční a uleví jim.

JEN JEMNÉ LÍČENÍ

Oči si naličte jen minimálně. Těžký vzduch, dlouhé přejezdy a hodiny na cestě vás nepochybně unaví, což se odrazí i na vašem vzhledu. A s ,uvadlým‘ očním make-upem byste vypadala ještě unaveněji, nehledě na to, že není nic horšího než drolící se řasenka, rozmazané linky či stíny. Jsou-li vaše oči bez nalíčení příliš nevýrazné, víčka si jen lehce přetřete dlouhodržícími krémovými stíny (na práškové zapomeňte, mohly by se drolit), řasy naličte voděodolnou řasenkou, u které si můžete být jistá, že se jen tak nerozmaže, a obočí vytvarujte průsvitným gelem. Na tváře a rty si pořiďte krémové multilíčidlo, nejlépe v malém praktickém balení, které rychle nanesete tam, kam potřebujete, pomocí konečků prstů.

Nehty před cestou pečlivě upravte a vyleštěte, pozornost věnujte i kůžičce kolem nehtů, abyste předešla jejímu zatržení. Vzhledem k tomu, že při cestování často přenášíte zavazadla, platí, že čím kratší a přirozenější nehty necháte, tím méně starostí s nimi budete mít. Nechte je nenalakované nebo zvolte jen světlý či transparentní lak. Chcete-li je mít výrazně nalakované, mějte u sebe raději odlakovací ubrousky, kterými si nehty v případě potřeby jednoduše odlakujete.

PÉČE O VLASY A TĚLO

Ještě v rámci domácí péče si udělejte peeling celého těla včetně chodidel a namažte se zvláčňujícím krémem. Vlasy si před cestou umyjte a aplikujte na ně nesmývací vlasovou kúru, která je posílí a pomůže jim lépe odolávat vnějším vlivům. Moc je netužte a zvolte si nějaký pohodlný účes. Během cesty si je příliš neupravujte ani si do nich zbytečně nesahejte rukama - mohly by se předčasně umastit. Víte-li, že se budete pohybovat na slunci, použijte před cestou přípravek s SPF i na tělo. Do příručního zavazadla si určitě vezměte deodorant a doporučujeme i jemnou vůni v malém balení. Jelikož změnami teplot, klimatizací a častým mytím během cesty trpí hodně i pokožka rukou, vezměte si výživný krém, který je zregeneruje a dostatečně zavlaží. Pro všechny případy si zabalte i chladivý gel pro úlevu a osvěžení unavených nohou. Výborné jsou i speciální gelové minivložky do bot a gelové náplasti na puchýře. Neocenitelné jsou na cestách také přípravky intimní hygieny, jako jsou ubrousky nebo sprej, díky kterým si můžete dopřát pocit čistoty a osvěžení, kdykoli budete chtít.

CO RADÍ PROFESIONÁLOVÉ?

ANDREA ČERNOHOUSOVÁ, vizážistka Clinique

V ezměte si vodu ve spreji (Moisture Surge Face Spray, Clinique). Během cesty osvěží a udrží hydrataci v pleti. Na hodně vysušenou pleť použijte hydrataci v gelu (Moisture Surge Extra, Clinique), kterou jemným poklepem vmasírujte i přes nalíčení. Pokud máte problémy s lesknoucí se pletí, mějte po ruce odmašťovací papírky (řada Poreminimizer -Clinique). Všechno souvisí se vším, a proto nezapomeňte lahev vody, nejlépe neperlivé. Pomatujte si, že nejvíce hydratační potravinou jsou rajčata. Pokud jste vypila kávu, ihned doplňte tekutiny vodou. Zapomeňte na sladké nápoje. Je-li vám horko zchlaďte studenou vodou krk, podkolení a loketní jamky - okamžitě se vám uleví.

ZDENĚK FENCL, vizážista Visage Factory

Na vlasy je výborný vlasový olej se silikonem, Super Skinny Sérum, Paul Mitchell, který je vyživí, ale nezmastí. Líčení zvolte jen minimální - kruhy pod očima zakryjte korektorem, pleť přepudrujte bronzerem a na horní část lícních kostí dejte rozjasňující pudr. Moje oblíbené produkty jsou korektor Touche éclait, YSL, bronzový pudr značky MAC a rozjasňovač Sephora nebo Clinique. Řasy naličte voděodolnou řasenkou, např. L‘Oréal nebo Lancôme, a na rty použijte jen lesk - já mám rád Glam Shine, L‘Oréal. Tip na dovolenou: Pokud chcete docílit přirozeně vyšisovaných vlasů od sluníčka, smíchejte v poměru 1:1 vodku s citronovou šťávou a na pláži opakovaně včesejte do vlasů. Vlasy se pak sice musí o to víc regenerovat, ale efekt je úžasný!

TIPY DO KUFŘÍKU NA CESTY:

OCHRÁNÍ PLEŤ

Lehký krém bez oleje s mechanickými slunečními filtry jemně rozzáří a zatónuje pleť. Spolehlivě chrání před UVB i UVA zářením. City Block Sheer Shimmer SPF 14, Clinique, 590 Kč.

DISKRÉTNĚ OSVĚŽÍ

Přípravek k osvěžení a očištění intimních partií. S vyrovnaným pH a gynekologicky testovaný. Sprej pro intimní hygienu, Simply Delicate, Avon, 129 Kč.

ŠŤAVNATÉ RTY

Praktický lesk v tužce v mžiku podtrhne přirozenou krásu vašich rtů. Lip Gloss Pencil Juicy Crayon, Lancôme, 500 Kč.

SUPER ODOLNÁ

Pro hustší, objemnější a výraznější řasy. Voděodolná řasenka Volume Flash, Rimmel, 175 Kč.

MULTIFUNKČNÍ

Dvě barvy ke zvýraznění tváří, rtů a očí. Se zrcátkem. Terracotta Duo Matt & Shine, Guerlain, 850 Kč.

MINIVŮNĚ

Jemná vůně manga je to pravé na cesty. Příjemně osvěží, je nevtíravá. Taoletní voda Mangue, Yves Rocher, 20 ml, 140 Kč.

PÉČE O RUCE

Zavlaží a vyživí vysušené ruce a nehty. Je v malém balení, ideálním na cesty. Hands’ doctor, Sephora express, 89 Kč.

OČNÍ TERAPIE

Polštářky skrývající se v tomto pouzdru bojují s vráskami, pigmentovými skvrnamy a kruhy a otoky pod očima. Eye Therapy Patch, Talika, 1545 Kč

SOS PRO SUCHÉ OČI

Obnovují přirozený slzný film, nahrazují přirozenou vlhkost a okamžitě zklidňují. Kapky do očí Visine suché oči, 97 Kč.

ABY PATY NEBOLELY

Odpružuje a chrání zadní část paty před řezáním, odíráním od bot a sklouzáváním bot. Průsvitné, ultra tenké a diskrétní. Gelová ochrana na paty Party feet heel shields, Scholl, 120 Kč.

JAK NA LAK

S praktickými jednorázovými ubrousky pro odstranění laku na nehty snadno napravíte každou ,menší nehodu’. Colour out!, Sephora express, 79 Kč.

ZABALIT A JÍT

A co na všechny potřebné věcičky? Zkuste třeba černou taštičku se zrcátkem, kapsičkou na zip a přídavnou kapsou na suchý zip. Sephora, 250 Kč.