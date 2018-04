Buďte jako celebrity. V módě je zase vrstvení

Křivák do každého počasí

Například značka DSquared2 na stylu vrstvení postavila svoji letošní kolekci.







I když se teploty pohybují lehce nad nulou, nemusíte se halit do neforemných či těžkých kabátů. Využít můžete i koženou bundu, pod kterou navrstvíte šaty a svetr. Na krk nesmí chybět objemná šála, která vás zahřeje.

V teplácích i do města





Do práce tenhle outfit sice nevyužijete, ale na procházky či nákupy ano! Nebojte se tepláků, ale nesmí to být ty z tržnice. Je potřeba do nich trošku investovat. Prokážou vám ale určitě dobrou službu.

Leopardí vzor promění sportovkyni v dámu





I když jste ve sportovním, leopardí sako či svetřík dodá vaší kreaci elegantní šmrnc.

Svetr pod tričko? Proč ne





I když jste celá léta zvyklé nosit tričko, a na něj svetr, klidně to udělejte naopak. Jen nezapomeňte, že svetr musí být určitě delší než tričko.

Krátký rukáv volá po výrazném svetru





Pokud jste neodolala a koupila si módní sako nebo kabát s kratším rukávem, doplňte jej výrazným vzorem na svetru. Takhle určitě za šedou myš nebudete.

Návrat flanelových košil





Staré dobré flanelové košile se vrací. Dostaly nový, moderní střih a vy je tak můžete znovu zařadit do svého šatníku. Klidně si pod ni oblékněte tričko, a na ni ještě mikinu a ani v lehčí bundě vám pak nebude zima.

Vyšperkované holinky