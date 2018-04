Budoucnost lidstva: větší penisy a vyzývavější ňadra

Pánové s malým penisem se mohou těšit na příští životy, v nich totiž bude průměrná délka a šířka údu mnohem větší. Ale ani dámy nezůstanou pozadu, budeme totiž plemenem vyzývavých ňader. Vědci však varují, za sto tisíc let už budeme druhy dva: inteligentní, sexy elita a malí, oškliví skřeti z nízkým IQ.

Délka života? 120 let

Evoluční psycholog doktor Oliver Curry z London School of Economics věří, že pohlavní výběr se v budoucnosti silně podepíše na lidském druhu. Podle jeho teorie totiž lidé dosáhnou vrcholu fyzického vývoje a budou v průměru dosahovat výšky mezi 183 až 214 centimetry a jejich průměrná délka života bude 120 let. To by mělo platit již kolem roku 3000.

Do hry se samozřejmě velmi mocně vloží plastická chirurgie a techniky úpravy těla už od útlého věku. Rasové rozdíly budou značně smazány a lidstvo se stane homogenním typem s hnědou kůží, asi jakou mají míšenci.

Hlubší hlasy a žádné chlupy

„Fyzické znaky budou řízeny indikátory zdraví, mladistvosti a plodnosti, do nichž se muži a ženy vyvinou, aby si hledali potenciální partnery. Muži budou mít symetrické rysy tváře, hlubší hlasy a větší penisy, zatímco ženy budou mít lesklé vlasy, jemnou kůži bez chlupů a větší oči či vyzývavější prsa,“ tvrdil doktor Curry v interview pro televizní stanici Bravo.

Za deset tisíc let dojde k úpadku a sexuálním výběrem k rozdělení lidské rasy na dva druhy. „Lidé se stanou vybíravějšími v otázce sexuálních partnerů, což způsobí rozdělení lidstva do dvou poddruhů. Potomci geneticky vyšší třídy budou vysocí, štíhlí, zdraví a atraktivní ve srovnání s nižší třídou lidí,“ věří Curry.

Závislost na technologiích také ovlivní naši vizáž. Náš imunitní systém bude už velmi slabý, protože budeme spoléhat na dokonalejší medicínu.

Svou teorii opírá Curry také o jiné živočišné druhy a zkušenosti z minulosti. Jako příklad uvádí dva druhy šimpanze. Jeden je větší, agresivní lovec, druhý – bonobo – je mírný vegetarián, velmi vlídný a závislý na sexu.