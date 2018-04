Budou si zubaři zvát děti?

Výměnou za to by pak lékaři (opět podobně jako pediatři) zvali děti na prohlídky písemně.

Něco takového nefunguje od doby, kdy byly zrušeny povinné školní prohlídky. Někteří rodiče na vyšetření zapomínají a děti mají neošetřené kazy.

"Když rodiče zaregistrují své děti u dětských lékařů, proč by to neudělali u zubních lékařů," míní prezident stomatologické komory Jiří Pekárek. Zubní lékaři by tímto opatřením zase získali stálou klientelu.

Pokud by rodiče své děti u zubařů nezaregistrovali nebo je na prohlídky nevodili, postihly by je podle návrhu komory sankce. Naopak vzorné matky a otce by čekalo zvýhodnění.

Od pravidelných prohlídek si komora slibuje nižší počet ošetření zanedbaného chrupu, a tedy úsporu peněz z veřejného zdravotního pojištění. Komora by chtěla lidem výběr lékaře usnadnit a na internetu zveřejnit seznam těch, kteří přijímají dětské pacienty.

Povinnou registraci dětí u zubařů by podle Pekárka mohly v příštím roce umožnit novely zákonů o zdravotní péči a všeobecném zdravotním pojištění. První děti by pak mohly být zapsány od roku 2005.

Prezident komory doufá, že ministerstvo zdravotnictví záměr podpoří. Vzápětí se tak - prozatím alespoň ústy ministerského mluvčího Maria Böhmeho - stalo. "Je to zdraví prospěšné a ministerstvo by tento krok uvítalo a podporovalo," potvrdil Böhme.

Také Všeobecná zdravotní pojišťovna se k úsilí stomatologů staví vstřícně. Lékaři by navíc měli odborníkům hlásit údaje o stavu chrupu dětí, které by posloužily jako podklad pro další výzkumy.

České děti mají chrup v horším stavu než jejich vrstevníci v Evropské unii - podle Výzkumného ústavu stomatologického mají více kazů, plomb i vytržených zubů.