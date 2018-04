Bude ze čtenářky blondýna a překvapí tak manžela?

Paní Miroslavu k proměně vybrali z došlých přihlášek odborníci z pražského studia Oskar . "Myslíme si, že její vlasy opravdu ze všech nejvíc potřebují zásah odborníka," vysvětluje manažer salonu Milan Obst.

Sama Mirka přiznává, že se svými vlasy není zrovna spokojená. "Mám už dost odrostlý slabý melír a můj účes už kadeřníka potřebuje."





* Miroslavě Sobotovičové je 46 let.

* Pochází z Hracholusk, žije s rodinou v Netolicích.

* Pracuje jako účetní.

* Má dva syny (23 a 25)

Že o proměnu doopravdy stojí, potvrdila naše čtenářka i tím, že dorazila až z jihočeských Netolic. Do Prahy s ní přijel manžel, který po celou dobu trpělivě čekal ve vedlejší místnosti, aby viděl opravdu až perfektní výsledek.

Co od proměny paní Miroslava očekává? "Určitě hezčí barvu a pěkný střih. Když jsem se ptala manžela, říkal, že bych se mu líbila i jako blondýnka," tvrdí. "Tak proč ne... Nemám na kadeřníky žádné speciální požadavky. Oni jsou odborníci a určitě lépe vědí, co mi sluší. Jediné, co bych si opravdu nepřála, jsou hodně krátké vlasy," dodává.





Kadeřnice Andrea připouští, že vlasy paní Mirky jsou v opravdu špatném stavu. "Má na nich melír v silných proužcích, navíc různě odrostlý, takže účes vypadá strakatě. Na koncích jsou navíc i zbytky trvalé. Melír a ještě trvalá je kombinace, která vlasy velmi zatěžuje," říká.

Rozhodla se tedy, že vlasy zesvětlovat nebude, jak měla původně v plánu. Musela by hodně melírovat a to stav vlasů neumožňoval. "Dodělám vám slabé proužky jen na odrostech u hlavy, aby to bylo ucelené, a barvu sjednotím odstínem zlatavé hnědé," vysvětluje naší čtenářce, co ji bude v následujících asi dvou a půl hodinách čekat.

Jak proměna paní Miroslavy dopadne, jak vypadá v novém účesu a nalíčená od vizážistky Lucie Průžkové? Překvapí svého manžela? A opravdu spolu oslaví Valentýna? To vše se dozvíte zítra, 13. 2. na ona.idnes.cz.