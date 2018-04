Buchtičky, rýžový nákyp. Česká kuchyně je se sladkými jídly výjimečná

Buchtičky se šodó

Příprava: 15 minut + kynutí 1 hodina + pečení 30 minut

Pro 4 osoby

* 25 g droždí

* 500 g polohrubé mouky

* 100 g cukru krupice

* 200 ml mléka

* špetka soli

* 120 g másla

* 8 žloutků

* 750 ml mléka

* 1 vanilkový lusk

* 3 lžíce přírodního cukru

Tip 3 žloutky, 3 lžíce bílého vína, 3 lžíce rumu, 1 vanilk. lusk, cukr a citron. šťáva dle chuti – vyšlehejte ve vodní lázni do husté pěny. Do těsta buchtiček přidejte rozinky předem namočené v rumu a buchtičky naplňte tvarohem, mákem nebo povidly.

1. Z rozdrobeného droždí, lžíce mouky a lžíce cukru a trochy mléka necháme vzejít kvásek.

2. Zbylou mouku prosejeme se solí, promícháme se zbylým cukrem, 1/2 rozpuštěného másla, 2 žloutky, mlékem a kváskem, zaděláme těsto a necháme kynout pod utěrkou asi 40 minut.

3. Troubu předehřejeme na 180 °C, plech vymastíme. Vykynuté těsto rozdělíme na tři až 4 díly, ze kterých na pomoučněném vále uděláme válečky, ze kterých odkrajujeme kousky těsta a děláme z něj kuličky. Ty dáme na plech a necháme je ještě 10 minut kynout.

4. Buchtičky pomastíme zbylým rozpuštěným máslem a pečeme je dozlatova.

5. V hrnci svaříme mléko s vanilkovým luskem a lžící cukru, stáhneme a necháme je čtvrt hodiny odstát. Mléko přecedíme.

6. Žloutky rozmícháme s cukrem a postupně k nim přiléváme polovinu mléka a prošleháváme je. Zbylé mléko znovu zahřejeme a postupně do něj všleháme žloutky s mlékem. Při mírné teplotě krém mícháme asi 10 minut, tak aby zhoustl, ale nevařil se.

7. Teplé buchtičky zalijeme horkým šodó.

Jahodové tvarohové knedlíky

Příprava: 25 minut + chlazení 30 minut + vaření 6–8 minut

Na 20 knedlíků

* 20 větších jahod (plus čtyři na ozdobení)

* 200 g měkkého plnotučného tvarohu

* 1 velké vejce

* 125 ml mléka

* 100 g másla

* 250 g hrubé mouky

* sůl

* mouka na podsypání

* 4 lžíce moučkového cukru

* 100 g tvrdého nastrouhaného tvarohu

1. Jahody opláchneme, necháme je oschnout na papírových utěrkách, odstopkujeme.

Tvaroh prolisujeme, promícháme s vejcem, mlékem, lžící másla, moukou a solí, zpracujeme na těsto. Z těsta utvoříme váleček o průměru 4–5cm, zabalíme jej do fólie a necháme vychladit asi půl hodiny.

3. V hrnci přivedeme vodu se solí k varu, váleček těsta rozkrájíme na 20 plátků, které na pomoučněném vále trochu roztáhneme, zabalíme do něj jahodu a knedlík uzavřeme.

4. Knedlíky postupně po částech vaříme v osolené vodě asi sedm minut.

5. Horké knedlíky posypeme strouhaným tvrdým tvarohem, moučkovým cukrem a polijeme zbylým rozpuštěným máslem a ozdobíme pokrájenými jahodami.

Rýžový nákyp

Příprava: 25 minut + pečení 25–30 minut

Pro 4 osoby

* tuk na vymazání

* strouhanka

* hrst rozinek

* 300 g rýže

* 1 l mléka

* špetka soli

* 4 velká vejce

* 1 vanilkový cukr

* 4 lžíce cukru krupice

* 1 meruňkový kompot

Tip Vyzkoušejte také s náplní ze švestkového kompotu nebo vrstvou čerstvě podušených oloupaných letních jablek s rozinkami a skořicovým cukrem.

1. Troubu předehřejeme na 180 °C, pekáček nebo zapékací formu vymažeme tukem a vysypeme strouhankou. Rozinky zalijeme vroucí vodou a necháme nabobtnat.

2. Rýži spaříme, propláchneme horkou vodou a povaříme v mléce se solí doměkka. Necháme zchladnout.

3. Z bílků a špetky soli ušleháme tuhý sníh.

4. Máslo utřeme se žloutky, s vanilkovým a krupicovým cukrem.

5. Uvařenou rýži promícháme se žloutkovou směsí, sněhem. Polovinou nákypu naplníme zapékací formu, poklademe 2/3 meruněk a rozinkami, pokryjeme zbytkem nákypu, uhladíme a pečeme ve vyhřáté troubě asi 25–30 minut.

Lívance s borůvkovým rozvarem

Příprava: 30 minut + kynutí 30 minut + smažení 25 minut

Pro 4 osoby

* 20 g droždí

* 500 ml vlažného mléka

* 1,5 lžíce cukru

* 1 lžíce rozpuštěného másla

* 400 g borůvek

* 1 vanilkový cukr

* 1 lžíce hnědého přírodního cukru

* 350 g polohrubé mouky

* špetka soli

* špetka citronové kůry

* 1 vejce

* máslo nebo olej na smažení

* 1 kelímek zakysané smetany

Lívance z kefíru 200g hladké mouky prosáté se solí, 1/2 lžičky prášku do pečiva špetka jedlé sody, 1 vanilkový cukr, 2 žloutky a sníh z bílků, 1 lžíce rozpuštěného másla, 250 ml kefíru, 100 ml mléka Promíchejte těsto a sníh a smažte větší lívance na pánvi. Posypte skořicovým cukrem nebo polijte javorovým sirupem.

1. Droždí rozdrobíme do trochy vlažného mléka, přidáme 1/2 lžíce cukru a necháme vzejít kvásek, mělo by to trvat asi 10–15 minut.

2. V menším kastrůlku zahřejeme máslo, přisypeme propláchnuté okapané borůvky, zasypeme je oběma cukry, pomačkáme vařečkou, podlijeme trochou vody a podusíme.

3. Mouku promícháme se solí, zbylé mléko s cukrem, citronovou kůrou a vejcem, do mouky vlijeme kvásek, postupně přiléváme mléko s vejcem a dobře vymícháme, aby těsto bylo hladké a bez žmolků.

4. Hotové těsto necháme přikryté utěrkou ještě asi půl hodiny kynout.

5. Lívanečník vymažeme rozehřátým máslem nebo olejem a malou sběračkou nebo lžící do něj nalijeme těsto, lívance smažíme z každé strany asi jednu minutu.

6. Lívance podáváme s borůvkovou omáčkou a zakysanou smetanou.

Povidlové taštičky

Příprava: 20 minut + vaření 10 minut

Pro 4 osoby

* 600 g brambor uvařených ve slupce

* 5 lžic strouhanky

* 200 g hrubé mouky

* 2 lžíce krupice

* 1 vejce

* špetka soli

* 200 g povidel

* 60 g rozpuštěného másla

1. Brambory oloupeme a jemně nastrouháme. Strouhanku prosijeme a nasucho opečeme na pánvi.

2. Zpracujeme bramborové těsto z nastrouhaných brambor, hrubé mouky, krupice a soli.

3. Těsto rozválíme na plát vysoký 3–5 milimetrů, z vyváleného těsta vykrájíme skleničkou kolečka o průměru 6 cm.

4. Na každé kolečko dáme lžičku povidel, kolečko přeložíme na polovinu a spoje pevně přitiskneme.

5. Taštičky vaříme ve vroucí osolené vodě asi osm minut, necháme je okapat, omastíme máslem a posypeme opraženou strouhankou.