Bublanina, nákyp, trhanec a další skvělé třešňové dezerty

Třešňové kynuté knedlíky

Doba přípravy: 20 minut + 80 minut kynutí + 10 minut vaření

Množství: pro 4 osoby

1 kostka droždí

1 lžíce cukru krupice

300-350 ml mléka

600 g hrubé mouky

špetka soli

1 velké vejce

500-600 g třešní

150 g strouhaného kokosu

cukr moučka

100 g másla

1. Droždí rozdrobíme a utřeme s cukrem na řídkou kašičku, zalijeme 100 ml teplého mléka, promícháme a necháme vzejít kvásek. Zaděláme těsto z mouky promíchané se solí, z kvásku, vejce a postupně přiléváme mléko. Těsto by se nemělo lepit na mísu a mělo by být hladké. Hotové ho zakryjeme utěrkou a necháme vykynout.

2. Na pánvičce orestujeme kokos dozlatova.

3. Z vykynutého těsta vykrajujeme pomoučněnou lžící kousky těsta na moukou vysypaný vál, těsto prsty roztáhneme, doprostřed těsta dáme 2-3 třešně, těsto spojíme a vytvarujeme knedlík.

4. Knedlíky necháme ještě 15-20 minut kynout a pak je vaříme ve vroucí vodě asi 10 minut podle velikosti knedlíku. Hotové propícháme vidličkou nebo natrhneme, aby odešla pára.

5. Knedlíky posypeme moučkovým cukrem, kokosem a přelijeme máslem. Knedlíky můžete také uvařit v páře. Do hrnce dejte pařák, podlijte vodou, vyložte utěrkou a nechte knedlíky vařit bez obracení v páře 8-10 minut.

Třešňový nákyp z croissantů

Doba přípravy: 40 minut + 35-40 minut pečení

Množství: pro 4 osoby

3 starší velké croissanty

300 g třešní

200 ml mléka

200 ml smetany

1 lžíce rumu

2 velká vejce

80 g cukru moučkového cukru

1 vanilkový cukr

1. Troubu předehřejeme na 180 °C, zapékací nádobu vymažeme tukem. Třešně omyjeme a odstopkujeme. Croissanty nakrájíme na silnější plátky nebo je natrháme na větší kusy. Zapékací nádobu vyložíme croissanty a ty posypeme třešněmi.

2. V misce rozšleháme mléko, smetanu, rum, vejce a oba cukry, hmotu nalijeme na croissanty a třešně a necháme 20 minut odstát, aby se pečivo nasáklo. Nákyp dáme péct do vyhřáté trouby.

3. Po 30 minutách snížíme teplotu na 160 °C, případně přikryjeme kouskem alobalu a dopékáme dalších 5-10 minut.

Tip: Vyzkoušejte s borůvkami nebo s angreštem.

Třešňová bublanina

Doba přípravy: 30 minut + 20 minut pečení

olej nebo máslo na vymazání

hrubá mouka

700 g třešní

3 velká vejce

1 hrnek cukru krupice

1 vanilkový cukr

1/4 lžičky citronové kůry

250 ml smetany na vaření

2 hrnky polohrubé mouky

moučkový cukr

1. Troubu předehřejeme na 180 °C, plech vymažeme olejem nebo máslem a vysypeme hrubou moukou. Třešně omyjeme a necháme okapat. Z bílků ušleháme s polovinou cukru tuhý sníh.

2. Žloutky prošleháme se zbylým cukrem, vanilkovým cukrem a citronovou kůrou, přimícháme smetanu a mouku.

3. Opatrně vmícháme ušlehaný sníh, těsto vylijeme na vymazaný a vysypaný plech, poklademe omytými třešněmi a dáme do vyhřáté trouby zapéct na 20 minut.

4. Hotovou bublaninu necháme zchladnout, posypeme moučkovým cukrem a rozkrájíme.

RYCHLOVKA: Nešlehejte se se sněhem, smíchejte mouku s cukrem, smetanou a celými vejci a přidejte prášek do pečiva.

Trhanec s jednoduchým třešňovým kompotem

Doba přípravy: kompot 20 minut + 8 minut pečení + 24 hod odležení; trhanec 20 minut příprava + 20 minut odležení + 14 minut smažení

Množství: pro 2 osoby

směs třešní

sladký nálev - poměr vody a cukru 2:1, tedy na litr vody 500 g cukru

2 lžíce rozinek

50 ml rumu

120 ml mléka

4 vejce

špetka soli

60 g hladké mouky

2 lžíce cukru krupice

1 vanilkový cukr

moučkový cukr

1. Třešně omyjeme a osušíme. Horkovzdušnou troubu předehřejeme na 250 °C. Připravíme si nálev, vodu zahřejeme a cukr v ní necháme rozpustit. Rozinky zalijeme rumem.

2. Omyté třešně naskládáme do sklenic, zalijeme horkým sladkým nálevem a zavíčkujeme.

3. Hluboký plech vyložíme utěrkou, vyskládáme na něj sklenice, vložíme do trouby a na plech nalijeme vodu, aby sklenice stály v třícentimetrovém sloupci vody.

4. V troubě zapnuté na horkovzduch zavařujeme asi 8 minut.

5. Hotové kompoty necháme trochu zchladnout, otočíme víčky dolů a necháme odležet do druhého dne.

6. Třetinu mléka rozmícháme metličkou se žloutky, špetkou soli a hladkou moukou na kaši, přimícháme zbytek mléka a necháme alespoň 20 minut odležet. Ušleháme bílky s lžící cukru a vanilkovým cukrem na tužší sníh. Sníh vmícháme do uleželého těstíčka. Vmícháme okapané rozinky.

7. Na velké pánvi rozehřejeme máslo, vlijeme těsto na pánev a při střední teplotě opékáme z obou stran asi 4-6 minut. Hotovou placku natrháme vidličkou na kousky, posypeme cukrem a ještě krátce dvě minuty opečeme.

8. Trhanec podáváme posypaný moučkovým cukrem s třešňovým kompotem.

Rýžová kaše s třešněmi

Doba přípravy: 40 minut + 40 minut vaření

Množství: pro 4 osoby

600 g třešní

3 lžíce cukru krupice

1/2 lžíce škrobu

1 limetka

150 g kulatozrnné rýže

1 plechovka kokosového mléka

400 ml mléka

1 vanilkový cukr

1. Z omytých třešní vyloupeme pecky. Zalijeme je v menším hrnci trochou vody, zasypeme cukrem a asi 10 minut pod pokličkou na mírném plameni povaříme. Z omyté a osušené limety nastrouháme z 1/3 kůru, zbylou v tenké vrstvě ořízneme škrabkou a nakrájíme na tenké proužky.

2. Třešně vyjmeme děrovanou naběračkou z hrnce, odložíme stranou. Šťávu přivedeme k varu, přimícháme škrob rozmíchaný v malé skleničce vody a pomalu vaříme, dokud omáčka nezačne houstnout. Omáčku dochutíme cukrem, limetkovou šťávou a nastrouhanou kůrou, vrátíme do ní třešně a společně krátce provaříme.

3. Kokosové a klasické mléko přivedeme k varu se špetkou soli, přidáme rýži propláchnutou ve studené vodě, stáhneme plamen a pomalu uvaříme doměkka, na konci varu vmícháme vanilkový cukr.

4. Rýži rozdělíme na talíře, ozdobíme pokrájenou kůrou limetky a třešňovou omáčkou.

Tip: Obdobnou omáčku můžete připravit i z višní, jen budete muset přidat o něco víc cukru.

Rýžový nákyp s tvarohem

Doba přípravy: 50 minut + 35 minut pečení

Množství: pro 4 osoby

1 hrnek kulatozrnné rýže

sůl

500 ml mléka

80 g másla

5 vajec

100 g cukru krupice

250 g tvarohu

1 vanilkový cukr

600-700 g třešní

1 lžíce cukru moučka

1. Propláchnutou rýži dáme vařit do vroucí osolené vody na pět minut. V druhém hrnci přivedeme k varu mléko se špetkou soli.

2. Rýži scedíme přes síto a vložíme do vroucího mléka a na mírném plameni 10-15 minut pomalu vaříme, dokud rýže nevstřebá všechno mléko a není měkká. Do hotové rýže vmícháme máslo a necháme zchladnout.

3. Troubu předehřejeme na 180 °C, zapékací misky vymažeme tukem. Z bílků a poloviny cukru ušleháme tuhý sníh. Žloutky se zbylým cukrem vyšleháme do pěny. Tvaroh utřeme s vanilkovým a moučkovým cukrem. Rýžovou hmotu promícháme se žloutkovou pěnou a rozdělíme na poloviny. Do jedné vmícháme tvaroh a třetinu sněhu, do druhé zbylý sníh.

4. Do menších zapékacích misek rozdělíme rýži s tvarohem, poklademe polovinou vypeckovaných třešní a překryjeme rýží se sněhem a poklademe zbylými třešněmi, které mírně zatlačíme dovnitř.

5. Zapékací misky položíme na hlubší plech a zalijeme ho vroucí vodou do výše asi 1,5 cm. Pečeme ve vyhřáté troubě asi 30-35 minut, upečené nákypy pak necháme ještě ve vypnuté pootevřené troubě 20 minut vychladnout. Servírujeme posypané moučkovým cukrem se šlehačkou.

Tip: Nákyp můžete také péct ve větší zapékací nádobě, pak počítejte s pečením 45-50 minut. Třešně můžete nahradit mirabelkami nebo rynglemi.