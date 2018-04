Brýle z drogerie: riziko pro oči

Přesto se tomuto sortimentu v nespecializovaných prodejnách daří. Výzkumy totiž ukazují, že za volně prodejné brýle na blízko lidé utratí kolem 400 milionů dolarů ročně, uvádí server www.zeleny-zakal.cz.

Jen dobře vidět nestačí

A kdo především tyto volně prodejné brýle kupuje? Hlavně takzvaní presbyopové, neboli lidé od 40 či 50 let výše, kterým začíná dělat potíže čtení na blízko. Jdou tedy do obchodu, vyzkoušejí několikery brýle na blízko a koupí ty, se kterými jsou schopni ostře přečíst cenovku. Ideálně vyřešený problém, mohlo by se zdát. Ale ne vždy.

Mnoho těchto dalekozrakých osob přiznává, že po zakoupení brýlí v drogerii už očního lékaře nenavštíví, a nejsou tedy řádně vyšetřeny. To může vést k různým problémům - od pouhého diskomfortu při nošení nových brýlí, které jsou například pro pacienta příliš silné, až po rozvinutí závažných očních nemocí.

Za obtížemi s viděním se totiž může kromě výše zmíněné presbyopie skrývat i vážnější onemocnění. To ale není bez návštěvy u lékaře vůbec diagnostikováno. Takoví pacienti pak nejednou trpí postižením sítnice nebo například glaukomem (zeleným zákalem), očními chorobami, které mohou mít bez správné léčby závažné následky.

Nejčastější úskalí

Volně prodejné brýle na čtení nekorigují astigmatismus (změny zakřivení rohovky, které způsobují, že na sítnici se bod nezobrazí jako bod, ale jako čárka, a vidění je proto rozmazané). U pacientů majících na každém oku jinak silnou dioptrickou korekci nelze tyto brýle vůbec doporučit. Vyrábějí se totiž jen pro oči se stejnou dioptrickou vadou.

Volně prodejné brýle bez předpisu jsou pouze na čtení. Jsou ale případy, kdy lidé kromě brýlí na blízko potřebují i slabší brýlovou korekci na dálku. Tu ovšem bez lékařského předpisu koupit nelze. Přitom ji po řádném vyšetření lze spojit s korekcí na blízko v rámci takzvaných bifokálních či multifokálních skel. Většina volně prodejných brýlí na blízko (ve tvaru půlměsíce) se nosí na špičce nosu a nevypadají vzhledově tak dobře jako individuálně vyrobené brýle na předpis.

Prefabrikované brýle jsou obvykle vyrobeny jen pro průměrnou vzdálenost očí, v omezeném množství typů a velikostí rámečků a celkově jsou kladeny nižší požadavky na kvalitu materiálu obrouček i skel.

Jsou případy, kdy tyto prefabrikované brýle asi neuškodí. A to u pacientů, kteří jsou pečlivě vyšetřeni oftalmologem, mají zcela stejné plusové dioptrie (na blízko) na obou očích a nebyla jim diagnostikována žádná jiná oční vada.