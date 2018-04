Brněnští lékaři poprvé operovali pacientku s AIDS

"Bez zákroku na srdci by té ženě zbývalo jen pár týdnů života. Lékaři z AIDS centra ve Fakultní nemocnici Brno se na nás proto obrátili s dotazem, zda do toho půjdeme. Nechali jsme se poučit o tom, jaká hygienická opatření musíme udělat a jak postupovat při případné kontaminaci. Operace ale proběhla bez komplikací," popsal šéf operačního týmu a ředitel kardiocentra Jan Černý.

Počet lidí na sále byl o něco zredukován. "Sedm statečných" pracovalo za zvýšené opatrnosti, pro jistotu o něco pomaleji než obvykle. Členové týmu použili dvojité rukavice a také masky s průhledným štítem na ochranu očí.



Během zhruba dvouhodinové operace s napojením na mimotělní oběh lékaři odstranili třiapadesátileté pacientce z pravé srdeční komory nádor velký asi sedm krát tři centimetry.

"Bylo třeba zasáhnout okamžitě, protože velký nádor stále narůstal, takže hrozilo riziko, že vyplní celou dutinu pravé komory. Tím pádem by pacientce selhalo srdce. Útvar by se také mohl utrhnout a vniknout do plicní tepny, což rovněž znamená ohrožení života," doplnil profesor Černý.

Přestože někteří zdravotníci dali najevo, že se na operaci necítí, nakonec se přihlásilo více dobrovolníků, než bylo potřeba. "Ze začátku jsem měla trošku nepříjemný pocit, ale když už jsem byla v plné práci, přestala jsem mimořádnost situace vnímat," popsala staniční sestra Kateřina Zejdová, která fungovala v týmu jako instrumentářka.

Šéf pracoviště přístup svých lidí ocenil. "Musím složit hold především statečnosti našich děvčat. AIDS je choroba, ze které máme stále respekt. Není tak neobvyklé, že se během operace píchneme nebo škrábneme, a to by v tomto případě mohlo být osudné," poznamenal Jan Černý.

Při operaci byla přítomna také vedoucí brněnského AIDS centra Svatava Snopková, která zdravotníky instruovala, jak co nejvíce zmenšit riziko. Bližší informace o pacientce však zdravotníci sdělit odmítli. "Mohu vám říct jen tolik, že v evidenci našeho AIDS centra máme 92 lidí, a nejen z jižní Moravy," uvedla Snopková.