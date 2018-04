Britští vědci chystají pro boj proti kouření vakcínu

Očkovací látka podle britského týdeníku The Sunday Times sice neodstraní chuť na cigaretu, ale znemožní nikotinu dostat se z krve do mozku, čímž eliminuje jeho účinek."Potenciál tohoto typu léčiva je obrovský," řekl John Shields, viceprezident britského výzkumného ústavu CANTAB, který očkovací látku vyrobil.Princip očkování vychází ze stimulace imunitního systému tak, aby rozpoznal a zničil nepřátelský mikroorganismus nebo molekulu. Až dosud byl každý pokus vyvinout očkovací látku proti kouření marný, protože molekula nikotinu je příliš malá, aby mohla být rozpoznána.V očkovací látce je protein získaný z toxinu, který produkuje bakterie cholery. Protein je neškodný a již se používá k očkování proti choleře. Molekula proteinu přitáhne jednu až čtyři molekuly nikotinu. Tím se přítomnost nikotinu zvýrazní a organismus je pak schopen jej identifikovat jako nepřátelský prvek. Imunitní systém je tak uveden do stavu pohotovosti a začne produkovat protilátky, které zaútočí na molekuly nikotinu a zničí je.Nikotin se tak z krve nedostane do mozku, kde by dosáhl svého účinku. V praxi to znamená, že kuřák z kouření nic nemá.První experimenty s vakcínou již ústav učinil a příští rok chce zahájit pokusy v širším měřítku. Očkovací látka však bude běžně k dostání nejdříve za tři roky.Podle CANTAB musí být očkování kuřáků, kteří chtějí se zlozvykem přestat, provázeno psychoterapií, protože někteří kuřáci kouří spíše ze sociálních důvodů než z návyku.Podobný výzkum provádí konkurenční americká výzkumná laboratoř NABI, která má první pokusy zahájit v dohledné době.