Britské ženy považují svatbu za přežitek

Třetina Britek nechce o sňatku ani slyšet.

Za nedůležité a nepodstatné považuje manželství 31 procent žen v Británii. Avšak i ty, co manželství uznávají, se do něj nehrnou. Více než 71 procent žen totiž míní, že lidé se do sňatku hrnou příliš rychle a měli by čekat déle.

„Tato změna v postojích může být závětí skutečnosti, že se ženy cítí stále svobodněji v sexu i společnosti, takže nepotřebují uzavírat sňatek. Jiným vysvětlením je možnost, že dnešní cynické postoje téměř ke všemu učinily z manželství příliš romantickou a zastaralou záležitost,“ míní psycholožka Linda Papadopoulosová.

V Anglii a Walesu klesl počet manželství z 350 tisíc v roce 1981 na 270 tisíc v roce 2004. V manželství tam žije 54 procent mužů a 50 procent žen. Kolem 10 procent z obou pohlaví žije na hromádce.