Britská studie: Pracující matky jsou zdravé

A ukázal, že pracující matky jsou nejzdravější, zatímco ženy v domácnosti trpí mnohem častěji zdravotními obtížemi všeho druhu, od obezity po neurózy.

"Z výzkumu zcela nejlépe vycházely ženy, které kombinují zaměstnání s mateřstvím a žijí v trvalém manželském či partnerském vztahu," uvádí ve své výzkumné zprávě britská epidemioložka Anne McMunnová z University College London.

Krátkodobý stres, který s sebou nese zvládání pracovních a rodinných rolí, je podle McMunnové bohatě vyvážen dlouhodobějším zdravím.

"Sledovali jsme ženy a jejich zdravotní stav dlouhodobě, a tak můžeme říci: Dobré zdraví je výsledek, nikoli příčina jejich sociální role," tvrdí britská expertka o ženách, jež podstupují "trojboj" práce, děti, domácnost.

Tři role prospívají

Badatelé vycházeli z údajů Národní studie zdravotního stavu obyvatelstva o ženách narozených v roce 1946.

Zároveň se dotazovali 1171 žen, které ve věku 54 let hodnotily svůj zdravotní stav a přitom badatelům sdělily, jakou práci vykonávaly a v jaké rodinné situaci se nacházely ve věku 26, 36, 43 a 53 let.

Další zkoumanou skupinou bylo 1433 žen, kterým lékaři v 53 letech změřili tzv. BMI (body mass index, který vypovídá o štíhlosti, nadváze či obezitě) a které rovněž vypovídaly o svém pracovním zařazení a rodinném stavu v průběhu uplynulých let. - BMI si vypočítejte ZDE

Ukázalo se, že zejména ženy, které strávily více let v domácnosti, výrazně přibývaly na hmotnosti už od 26 let.

Ve věku 54 let bylo mezi nimi již 38 procent obézních, zatímco u žen, které měly na starosti kromě domácnosti také děti a práci, se obezita vyskytovala jen ve čtvrtině zkoumaných případů.

Ženy, které prožily téměř všechna produktivní léta v domácnosti a nepracovaly mimo domov, mnohem častěji udávaly nejrůznější zdravotní potíže včetně neuróz. Dokonce mnohem víc než osamělé matky a bezdětné ženy.

Ženy, které plní všechny tři role - matky, partnerky a pracovnice, vyšly i z tohoto srovnání nejlépe.

Vysvětlení tohoto jevu je nasnadě: ženy, které zůstávají doma, o sebe méně dbají, méně cvičí, méně se pohybují - a zároveň více jedí.

Nadváha je pak příčinou mnoha zdravotních obtíží - například vysokého tlaku, oběhových potíží, onemocnění jater, obezita často kráčí ruku v ruce s cukrovkou, ale dokonce znamená i vyšší riziko nádorových onemocnění. Nemoci spojené s obezitou celkově zkracují a ohrožují život.

Otcové, pomozte

Je sice hezké, že ženy, které zvládají domácnost, děti i práci, jsou zdravější než ženy v domácnosti, ale Cary Cooper, psycholog z Lancaster University v BBC k výsledkům výzkumu dodává: "Není pochyb, že pracující matky zažívají mnoho stresu při zvládání osobního a pracovního života."

Neustálá honička nicméně nutí tyto ženy se starat o své zdraví a také toho prostě tolik nenasedí.

Podle Coopera by však výsledky výzkumu rozhodně neměly omlouvat "stále malou pomoc a účast mužů na domácích a rodinných povinnostech - stresu by pak mohlo být mnohem méně a ženy by na tom mohly být zdravotně ještě lépe".