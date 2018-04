Britové jsou v sexu největší břídilové

Prokázali to odborníci, kteří svou studii publikovali v časopise Journal of Sex and Marital Therapy.

Velmi nelichotivá studie Britům přisuzuje naprosté postelové břídilství. Tři z desíti britských mužů totiž v posledním roce neměli žádný sex. Mezi tamními ženami je situace ještě horší. Sexuálně aktivní je tam totiž jen necelých šedesát procent žen.

Naopak Američané, Australané a Kanaďané si potěšení ze sexu nenechají upřít. Milování se tady věnuje na osmdesát procent mužů. V Británii zvyšuje národní průměr asi třetina žen a kolem čtyřiceti procent mužů. Tato skupina ostrovanů totiž sexu vyhledává minimálně jednou týdně.

Zatímco Británie je zemí, kde slovo sex vzbuzuje minimum emocí, Nový Zéland by se klidně mohl přejmenovat na zemi Amazonek. Jen tam totiž ženy vykazují vyšší sexuální aktivitu než muži.