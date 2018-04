Britové jdou namísto vaření raději do restaurace

Kuchyně v britských domácnostech budou asi věcí minulosti a většina Britů zřejmě časem zapomene vařit. Naznačuje to nejnovější průzkum veřejného mínění.Více než třetina britských žen souhlasí s názorem, že vaření se moc nevyplácí, protože zabírá hodně času. Téměř třetina Britů - 29 procent - si každý týden nejméně jednou koupí nebo objedná domů hotové jídlo z restaurace. Je to mnohem více než v některých jiných evropských zemích. V Německu a ve Francii si například nechá přinést jídlo domů minimálně jednou týdně 13 procent obyvatel.A téměř pětina Britů uvedla, že se alespoň jednou týdně stravuje v restauracích rychlého občerstvení. Ve Španělsku je to údajně devět procent.