Britové chtějí dovážet sperma z Dánska

Doktor Richard Fleming z Glasgowa, přední vědec, který se již několik let mužskou neplodností, tvrdí, že některé základní pokusy jsou ohroženy kvůli nedostatku spermatu. Stále méně britských mužů je ochotno nebo schopno dodat své sperma.

Ukázka z výpisu spermatické banky v Kalifornii Tělesná charakteristika Výška: 6' 3" stop

Váha: 175 liber

Barva vlasů: Hnědá

Typ vlasů: Kudrnaté

Barva očí: Hnědá

Typ postavy: Střední

Etnický původ: 3/4 Italský, 1/4 Český a Irský

Náboženství: Katolík

Krevní skupina/Rh: B + Osobní informace Zveřejnění identity: Ne

Narozen: 12/64

Vzdělání: Právnická fakulta

Titul: JUDr.

Povolání: Právník

Důvod dárcovství: Pro peníze a pro pocit pomoci

Přání budoucímu příjemci: Buď dobrým rodičem

“Ještě před patnácti lety jsme měli kolem dvaceti mužů pravidelně nás zásobující spermatem. Vloni byla situace nejkritičtější - měli jsme jen jednoho,” dodává Fleming.

To že mužů dodávající své pohlavní buňky stále ubývá je způsobeno tím, že všichni dárci musí udat svoje osobní data a ty pak se zanesou do centrálního registru v Londýně. Mnoho mužů odmítá udávat svoje osobní data a navíc mnoho z nich prostě není s to splnit limity.

Fleming proto požaduje, aby byla zrušena vyhláška o zákazu dovážení cizích spermatu. Rád by dovážel sperma z jedné z největších spermatických bank, z Dánska, kterou pravidelně zásobují na dvě padesát dárců.

Spermatická banka

Spermatická banka je registr dárců mužského semene. Párům, u kterých není možný jiný způsob oplodnění, jsou nabízen testované typy mužských pohlavních buněk. Příjemce si může vybrat doslova z katalogu muže, kterému by se dítě mělo podobat. “Na skladě” bývají všechny kombinace možných ras, výšek, tělesných hmotností a vzdělání a povolání. Potencionálního dárce si můžete najít i přes internet, kde banky z celého světa nabízejí přesné popisy svých dárců.