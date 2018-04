Britka vysoudila odškodné za stres na pracovišti

Čtyřiačtyřicetiletá Beverley Lancasterová byla příkladnou zaměstnankyní městského úřadu až do roku 1993, kdy byla bez předchozího zaškolení přemístěna do oddělení pro přidělování státních bytů.

Krátce po nástupu do nového místa zjistila, že má co do činění s hrubými a náročnými nájemníky. Začala propadat depresi, úzkosti a panice. Práci si často nosila na víkend domů, protože ji na pracovišti nezvládala. V roce 1997 musela ze zdravotních důvodů předčasně do penze.

Odborový svaz zaměstnanců veřejných služeb Unison eviduje v současnosti sedm tisíc případů zaměstnanců, kteří si stěžují na stres v práci.

"Doufáme, že odškodné bude lekcí pro městskou radu a další zaměstnavatele, kteří si musejí uvědomit, že si nemohou zahrávat se zdravím svých zaměstnanců," komentovala rozhodnutí soudu tajemnice Unisonu Valerie Broomová.