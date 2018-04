Britka našla elixír mládí a krásy: pije vlastní moč

12:15 , aktualizováno 12:15

Za elixír mládí a krásy považuje třiašedesátiletá Britka vlastní moč. Pije už dvacet let půllitr denně a tvrdí, že díky urinoterapii je štíhlá, mezi vrstevnicemi vypadá mladší a její pleť je zářivě krásná. "Chutná to skvěle, trochu jako voda, ale je to sladší," pochvaluje si.