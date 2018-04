Londýnský návrhář si libuje v bizarnosti. Vydává časopis plný skřetů

Vyzáblý peroxidový blonďák v třpytící se síťovině, botách na podpatku a s kabelkou jistě není nic, co by člověk toužil vidět každý den. Naopak na první pohled je to až odpudivá podívaná, která rozhodně není pro citlivé povahy. Návrhář Matty Bovan však tímto způsobem představuje svůj surrealistický svět. Prezentuje ho prostřednictvím vlastního magazínu Růže z Yorkshiru, pojmenovaný podle největšího a nejvýznamnějšího anglického hrabství, odkud pochází.

Přestože navazuje na témata z poslední kolekce jaro/léto 2017, tvrdí, že o oblečení vlastně ani tak nejde. Spíše o vlastní bizarní vize, které zhmotňuje na fotografiích, na nichž sám pózuje. Jeho vlastních modelů se tam paradoxně objevuje jenom pár, zbylé kousky pocházejí z londýnských seconhandů.

Na nejulítlejší fotce svého magazínu pózuje návrhář v kombinéze na motorku a obličeji nabarveném na oranžovo. Šílené kreace a výrazné barvy má Matty Bovan rád.

Nevkus skřetů a skřítků

Vlastnímu magazínu předcházela nejprve kolekce podivuhodných objektů inspirovaných skřety a skřítky, který vytvořil pro jeden z londýnských pop-up obchodů s designem a uměním. Na fotkách jsou zachyceny tyto objekty společně s nesourodou kombinací svršků doplněny směšnými a lacinými cetkami.

„Chtěl jsem udělat něco lehce zlověstného, co by mělo úlisný podtón. Přemýšlel jsem o anglickém folklóru a jeho světle namalovaných obličejích, které mi vždy připadaly příšerné a strašně nevkusné,“ řekl britskému časopisu Dazed. Nejen Bovanův obličej namalovaný na bílo či oranžovo však nahání hrůzu. Jde především o jeho celkový výraz na fotografiích. Role, ve kterých se objevuje, zosobňují jinakost a přehnaně zveličují jeho charakter.



„Všechno jsou to zesílené aspekty mojí osobnosti. Na jedné fotce vypadám jako zvrácená pornohvězda; chlápek ze sedmdesátek s knírkem. Je tam i snímek, který vypadá jak ze středověku, a další připomíná paničku v domácnosti. Na dalším jsem v motocyklové kombinéze a oranžovém make- upu. Ten je definitivně nejulítlejší,“ popisuje návrhář svůj časopis.

VIDEO: Vyzáblý blonďák, třpytky, síťovina. Vítejte ve světě Mattyho Bovana Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Nudná místa

Místo toho, aby postavy spojovala nějaká dějová linka, jsou zachyceny ve své ryzí podobě, která je jak z jiného světa. Fotilo se na reálných místech a v pozadí záběrů jsou kolemjdoucí. „Šlo mi o zachycení normálních, nudných lokací. Proto jsme fotili okolo mého domu, na ulici, na parkovišti,“ vysvětluje Bovan.



A možná právě to dělá z fotografií velmi prapodivnou, a přesto však čímsi vzrušující show. Nemusí se sice líbit, ale spolehlivě dokáže upoutat pozornost. A o to přesně návrháři jde. Aby si ho lidé všimli.