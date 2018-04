Břišní tanec usnadní porod

Tento tanec prospívá ženám v jakémkoli věku, uvedla gynekoložka Henrietha Nazari. "Břišním tancem se uvolňují blokády páteře a bolesti zad, zvyšuje se pohyblivost kloubů, posiluje břišní a zádové svalstvo a upravují se zažívací problémy," vypočetla.Důležité podle ní je i to, že tanec prohlubuje kontakt ženy s vlastním tělem, tím i prožívání sexu. Uvolnění a posílení svalů v oblasti pánve přispívá k léčbě neplodnosti."V Německu je břišní tanec uznán jako léčebná metoda a respektují to i některé zdravotní pojišťovny," řekla Nazari. Viceprezident Svazu zdravotních pojišťoven Vladimír Kothera řekl, že kursy břišního tance české pojišťovny nehradí. "Pokud by to ale bylo v rámci rehabilitace, v níž je třeba i plavání pro nastávající maminky, zřejmě by to z fondu prevence šlo," dodal.V těchto dnech přichází na trh výuková videokazeta břišního tance. Dvě procenta z výnosu prodeje dostane nadační fond Kapka naděje. Jeho ředitel Pavel Boček ČTK řekl, že za peníze budou zakoupeny inhalátory pro děti trpící zhoubnými chorobami krve.