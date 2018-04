Těsto zaděláváme rychle, ne dlouho, aby nám nezhouževnatělo. Hladké těsto pak vyklopíme z misky na pomoučený vál, rozřízneme na čtyři stejné díly. Každý díl rozkrájíme na pět stejných kousků, ze kterých vytvarujeme koule. Z poloviny postupně vytvarujeme malé večky, které rozdělíme na připravený plech spolu se zbývajícími koulemi. Potřeme žloutkem a posypeme sekaným kostkovým cukrem. Dáme do předehřáté trouby a pečeme při 210 stupni Celsia patnáct minut do zlatohněda. Dobu a teplotu dodržíme, jinak by briošky vyschly.

Vychlazené, nadýchané a vláčné briošky podáváme ke kávě nebo čaji.

(časopis Dobrou chuť!)