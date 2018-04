Čtenářský recept: Brazilské cukroví

8 žloutků

250 g kokosu

250 g cukru

0,5 dl kokosového mléka

1 lžíce másla

1/2 lžičky vanilkové esence

máslo na vymazání a jemný krupicový cukr na vysypání formiček

1. Do mísy nasypeme kokos, cukr, přidáme žloutky rozešlehané s kokosovým mlékem a vanilkovou esencí a dobře promícháme. Na závěr přidáme změklé máslo.

2. Malé zapékací misky vytřeme máslem, vysypeme cukrem a plníme je připravenou směsí.

3. Misky skládáme do pekáčku a nalijeme do něj horkou vodo do výšky asi 1,5 cm. Pekáček vložíme do trouby vyhřáté na 165 °C a pečeme asi hodinu dozlatova.

4. Po prochladnutí upečené dezerty vyklopíme z misek.

Poznámka: Kdo má rád kokos, zamiluje se na první kousnutí.