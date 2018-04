Prolila jsem pot i krev aneb brazilská depilace na vlastní kůži

Máme sice domluveno, že záběry mých intimních partií budou korektní a já nebudu na videu ani snímcích poznat, ovšem člověk nikdy neví. Zprostředkovat čtenářkám reálné dojmy místo suchého popisu procedury mi ale přišlo jako dobrý nápad, a tak jdu s kůží na trh. Doslova a do písmene.

Kosmetička Lenka Vobnášilová z Centra krásy Bomton mi sice všechno vysvětluje předem, ale já to ihned ve stresu vypouštím, a když (už bez kalhotek) lezu na křeslo, nevím stejně nic.

„Depilace se provádí cukrovou pastou nebo voskem, já pracuji právě s ním,“ říká Lenka. Brazilskou depilaci cukrovou pastou jsem jednou zkusila, asi před třemi lety. Pamatuji si jen, že se to celkem dalo přežít.

Brazilská depilace Brazilská depilace je odstranění chloupků v intimní oblasti cukrovou pastou nebo voskem. Do Ameriky ji původně přivezlo ze slavné brazilské pláže Copacabana sedmero sester, na Manhattanu si pak otevřely salon. V té době se nechávala úzká svislá čárka, dnes je oblíbená hlavně kompletní depilace rozkroku. Ceny za podobné procedury se u nás pohybují v rozmezí 800 až 1 000 korun, dle jednotlivých salonů a lokality.

Pak už se kosmetička zaměří na mé intimní partie. „Tedy, máte to dost krátké, vůbec nevím, zda to půjde,“ vyděsí mě. Hm, to jsem si mohla myslet. Týdenní strniště zjevně nestačí. Abych já něco nezpackala, prolétlo mi hlavou. Přesně toho jsem se obávala.

Bylo mi dopředu řečeno, že chloupky musí být dlouhé alespoň půl centimetru, ale nesmí být zase moc dlouhé. Zjevně jsem neodhadla, kdy přesně se oholit, aby mi chloupky do dne D narostly do správné délky.

„Měly by mít minimálně pět milimetrů a maximálně osm milimetrů. Když jsou chloupky kratší, pak nejdou vydepilovat. Když jsou naopak delší, motají se do sebe,“ vysvětluje kosmetička.

Kdyby už nebyla na tento den domluvená kamera a fotografka, poslala by mě prý domů. „No, zkusíme to a uvidíme. Předem ale říkám, že to určitě nepůjde vydepilovat všechno, nějaké chloupky vám zůstanou a přijdete za pár dní na dodělání,“ dodává.

Nanášení rozehřátého vosku

Pár škubnutí a chloupky jsou pryč

„Tak jdeme na to?“ ptá se a já jen beze slova přikývnu. Jsem totiž kvůli té nedostatečné délce chloupků čím dál víc nervózní. Bojím se, že to bude bolet víc, než by to jinak bolelo.

„Klientky se většinou strašně bojí. Zvlášť ty, které jdou poprvé, protože to jsou chloupky samozřejmě tvrdší. Během 10-15 minut je depilace hotová. Pak jsou většinou překvapené a tvrdí, že to čekaly horší,“ říká Lenka Vobnášilová.

Začíná nejdřív v tříslech. Nanese rozehřátý vosk a požádá mě o spolupráci. Ukáže mi, jak si mám správně natáhnout rukama kůži. „Čím napjatější pokožka bude, tím míň bude škubnutí bolet,“ upozorňuje. Pak na vosk přitiskne proužek látky a rychlým pohybem jej proti směru růstu chloupků strhne.

Zabolí to, ale dá se to zvládnout. V duchu se uklidňuju tím, že jsem přeci zvládla mnohem větší bolesti během nejrůznějších lékařských zákroků. Zkusí pak i druhé tříslo, kde pokračuje stejně. „Tak bohužel, nepůjde to všechno odstranit,“ ukazuje mi už vydepilované partie. Co se dá dělat, musím se spokojit s tím, co vosk v této situaci zvládne.

Kosmetička přiložila pruh látky, který proti směru růstu chloupků strhla. Musím spolupracovat a kůži natahovat.

Odhodlání je větší než bolest

Po tříslech postupuje kosmetička dál a dál, do míst, která jsou citlivější. Předpokládám, že depilace zde bude bolestivější. V duchu se připravuji, ale to, co následuje, moje očekávání předčí. Jakmile kosmetička škubne, bolestí se mi zatají dech, srdce se rozbuší ještě zběsileji a já jen zatínám zuby, abych nevykřikla. Na některých místech se dokonce objevují drobounké kapičky krve.

Spolupráci v podobě natahování pokožky rukama už odbývám, nemám na to sílu, ruce se mi třesou. „Mám pokračovat, nebo přestat?“ ptá se Lenka. Já se ale přeci nedám a zapřu se. „To už doděláme,“ ucedím mezi zuby.

Otírám si zpocené čelo a jedeme dál. Kosmetička každou vydepilovanou oblast zkouší ještě jednou. Bolí mě už i samotné nanášení vosku, přeci jen se musí trochu přitlačit, aby se dostal ke všem chloupkům.

Při strhávání pruhu látky musím spolupracovat a napínat pokožku tak, jak kosmetička řekne.

Poslední dva „škuby“ a je to hotové. Dostávám do dlaně speciální olejíček, kterým „postižené oblasti“ promasíruji a zároveň se tím odstraní zbytky vosku, který na kůži zůstal.

Poté moje intimní partie kosmetička „pocukruje“ dětským zásypem, který pokožku zklidní. „Dnes už nic dalšího nenanášejte. Nepoužívejte ani žádná intimní mýdla a večer se osprchujte jen vodou. Kdyby chloupky zarůstaly, použijte lufu nebo nějaký masážní prostředek, kterým se oblast promasíruje tak, aby chloupky našly správný směr,“ poučuje mě na závěr.

Když vidí, jak trpím, uklidňuje mě. „S každou další návštěvou to bude bolet míň a míň. Chloupky budou jemnější a nebude jich ani tolik.“

A protože toužím po hladkém rozkroku, i přes tu bolest, kterou jsem absolvovala, se objednávám za pět dní na dodělání. To už by měly být zbylé chloupky dostatečně dlouhé.

A opravdu. Při další návštěvě jsou i zbylé chloupky dostatečně dlouhé a po stržení už nezůstává ani jediný. Opravdu hodně důležité je správně a pořádně kůži držet přesně podle pokynů kosmetičky. Jinak se může stát, že se místo natrhne.

U brazilské depilace nejspíš zůstanu, ale protože jsem zbabělec, zkusím raději cukrovou pastu. Na tu mám přeci jen příjemnější vzpomínky...

Srovnání před a po. Protože chloupky nebyly dostatečně dlouhé, nepodařilo se vydepilovat úplně vše.

