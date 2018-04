Braňte se útoku chřipky

Kdo potřebuje očkování?



• Muž, 75 let, diabetik, píchá si inzulin

Očkovat by se měl nechat, protože v případě, že se nakazí, hrozí mu jak komplikovaný průběh chřipky, tak zhoršení jeho chronického onemocnění. Injekci mu zajistí jeho praktik, zaplatí ji za něj zdravotní pojišťovna. • Žena, 69 let, nemá potíže s výjimkou osteoporózy

Chřipka ji zásadně neohrožuje a nejspíše by proběhla mírně. Nicméně vzhledem k věku je možné, že by se mohly objevit komplikace třeba v podobě zánětu plic. "V takovém případě je třeba zvážit, v jaké žije rodině a v jakém prostředí se pohybuje, a podle toho očkování doporučit či ne," radí Martina Havlíčková. Pokud žena žije třeba na vesnici a mezi lidi se nedostane, očkování je zbytečné, ale u obyvatelky velkoměsta cestující MHD je celkem na místě. • Žena, 32 let, sportuje, dbá na zdravou výživu

Pokud celoročně posiluje imunitu a žije zdravě, očkování proti chřipce nutně nepotřebuje. Je však i přesto možné, že onemocní, nemoc by však měla mít lehký průběh. • Muž, 45 let, podnikatel, kouří

Hektický životní styl oslabuje organismus a ten je náchylnější k infekcím, tedy i vůči chřipce. Rovněž kouření organismus oslabuje, protože zvyšuje spotřebu vitaminu C. Pokud se muž navíc pohybuje mezi lidmi, měl by očkování zvážit, zvláště pokud si nemůže dovolit vzhledem ke svému podnikání odpočívat a vysadit třeba na 14 dní. • Dívka, 21 let, alergická na potraviny, zejména vejce

Očkování proti chřipce se pro ni nehodí, protože je alergická na vaječný bílek. Vakcína se rovněž nehodí pro ženy v prvních třech měsících těhotenství. "Pokud žena hodlá otěhotnět a první tři měsíce těhotenství by probíhaly v chřipkové sezoně, je naopak ještě před početím očkování vhodné," doporučuje Martina Havlíčková. Virózy v počátku těhotenství mohou ohrozit vývoj plodu. • Chlapec, 7 let, nebývá nemocný

"Zdravým dětem očkování nedoporučujeme, je lepší, když si chřipku prodělají, protože jim to posiluje imunitu," říká lékařka Jitka Škovránková z ambulance očkování v pražském Motole. Naopak se podle ní vakcína hodí pro děti, které jsou často nemocné nebo trpí chronickými zdravotními potížemi.