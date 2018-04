Braňte se slovy. Humor i trefné věty, které usadí každého drzouna

Podobné situace zažívá každý. Třeba když jedete z práce domů. Po celém dni jste utahaní, a když v autobuse či tramvaji objevíte volnou sedačku, odevzdaně se do ní sesunete. Otevřete knížku, nekoukáte nalevo, napravo. A pak se za vámi ozve hlas postarší dámy, která vás neurvale vyhazuje ze židle.

Zmůžete se na slovo? Odpovíte jí "Madam, promiňte, ale oči vzadu bohužel ještě nemám"? Asi ne, tahle replika vás nejspíš napadne až poté, co z tramvaje vystoupíte.

Nebo vás v obchodě dostane do úzkých pokladní tím, že jste zapomněli zvážit rajčata. "To je opravdu potřebujete a budete zdržovat ostatní?" kývne naštvaně hlavou na frontu za vámi. Co teď? S velkou pravděpodobností necháte rajčata rajčaty, ač jste k večeři plánovali lečo.

Po takových situacích se v nás uhnízdí naštvanost. Ty správné odpovědi nás napadají až později. Vlastně je často vymýšlíme celý den a z otravné důchodkyně se stane náš úhlavní nepřítel. Zkaženou náladu pak míváme ještě po příchodu domů, kdy to za ni schytají ti nejbližší.

Tohle všechno je špatně. Naučte se bránit slovem a vyjít z hádek jako vítěz.

Základem je sebevědomí

Samozřejmě že existují lidé, kteří žádné školení o slovní sebeobraně nepotřebují. Mají vždycky pohotovou a dokonalou odpověď, ať je atakuje kdokoliv. Valná většina lidí se však při konfliktech ocitá v úzkých.

"Lidé se bránit slovem moc neumí, nebo to naopak přeženou ve stylu na hrubý pytel hrubá záplata," říká David Gruber, odborník na komunikaci.

Když spolu diskutují žena a muž "Ty mi nikdy nepomáháš! Pokaždé vše musím zařídit já. Vždycky něco pokazíš..." Připomíná vám to něco? Přesně v tomhle duchu argumentují ženy. Při hádkách totiž využívají informace jak z rozumové polokoule mozku, tak z emoční. Ty jsou propojeny tzv. vazníkem a je vědecky prokázáno, že ten je u žen mohutnější než u mužů. Muži naopak emoce a rozum častěji oddělují. "Vyjádření ženy muži přijde nepřesné a začne hledat v paměti, kdy něco nepokazil, kdy co zařídil, kdy ženě pomohl," vysvětluje David Gruber, expert přes komunikaci. Ženu štve, že muž slovíčkaří a je tak doslovný. On zase nesnáší ženinu nepřesnost. Jak z toho? Uvědomte si, že jste každý jiný a ten druhý to nedělá schválně, je to jeho přirozenost. Úplně nejjednodušší je slovo jako nikdy, vždycky, pokaždé vytěsnit ze svého slovníku. Když je vyslovíte, vždy se s vámi bude někdo hádat, že to není pravda.

"Někdy to není na škodu, ale většinou se ten druhý jen ještě víc naštve,dialog se změní ve dva monology, každý si jede tu svou, hlídá si ego, končí to znechucením a ti dva se rozchází s tím, že to tomu druhému ještě osladí."

I když jsou vám rozepře jakkoliv nepříjemné, smiřte se s nimi. K životu patří a nejde se jim vyhnout, řešíme je všichni. Když se pak dostanete do sporů, nebudou vás alespoň paralyzovat. Proto se vyplatí naučit se na ně správně reagovat.

Umět se slovně bránit, to je vysoká škola psychologie, odhadu, improvizace a komunikačního talentu. Vše se dá ale naučit. Zpočátku to ovšem potřebuje trénink, stejně jako když se rozhodnete začít s během či s tenisem.

V první lekci musíte zapracovat na svém sebevědomí. Od toho se vše odvíjí. Tím nejjednodušším terčem pro strefování bývají lidé, kteří si nevěří a je to na nich vidět na první pohled. Uvědomte si, že jste osobnost, s kterou nikdo nemá právo mluvit spatra, ponižovat ji, ztrapňovat či dokonce jí nadávat.

Možná jste ze své povahy dobrosrdeční, neradi si děláte nepřátele. Při některých konfliktech na svoji "hodnost" zapomeňte a objevte v sobě trochu zlomyslnosti. S každým prostě kamarád být nemůžete a z některých konfrontací odejdete s tím, že ten druhý vás v lásce mít asi nebude (a vy jeho také ne). Plus je, že příště si už na vás aspoň nedovolí.

Je ale potřeba znát míru, abyste nesklouzli k hulvátskému chování. To se povoluje pouze ve chvíli, kdy jste v konfliktu s opravdovým primitivem. Na toho totiž bude platit, když s ním budete jednat tak, jak je mu vlastní. Tedy klidně sprostě a hlasitě.

Jakmile se s někým dohadujete, je také potřeba, abyste si zachovali odstup. Nepřipouštějte si k sobě samotného protivníka ani to, co říká. Vytvořte si kolem sebe ochranný kruh, kterým nic nepronikne a nezasáhne vám to sebevědomí.

Nejpodstatnější pravidlo slovní sebeobrany ale zní – BRAŇTE SE. Jakkoliv, hlavně se snažte být pohotoví, využívejte humor, ukažte svůj nadhled. I když se to pokaždé nepovede, nějaká reakce je pořád lepší, než když slovní atak přejdete mlčením. V tu chvíli jste totiž vy ten poražený.

Jak na horkokrevného šéfa

A je to tady. Dostali jste se do konfrontace. Co teď? Hlavně zachovejte klid. Uvědomte si také, jak mluví vaše tělo. Jestli máte ramena schoulená do sebe, jako rovnocenný partner nepůsobíte. Srovnejte se, záda rovně, hlavu vzhůru. Klidně si ještě překřižte ruce, dáte tím najevo, že si druhého nepustíte k tělu.

Teď je na řadě rychlá analýza, kdo s vámi mluví a jakým způsobem. Na jejím výsledku závisí následná reakce. Je rozdíl, jestli vás za kopyto označí někdo v hospodě, nebo váš šéf.

Nadřízeného nemůžete poslat kamsi jako onoho štamgasta. Rozhodně ne v případech, kdy jste na něm závislí. V jednání s ním budete potřebovat diplomacii. A v tomto případě zapomeňte na vtipkování, to by se vám nemuselo vyplatit.

Matthias Nöllke ve své knize Umění slovní sebeobrany radí rozzuřeného šéfa usměrnit třeba takovouhle poznámkou: "Jste rozzuřený. Chápu, co vás popudilo, to a to jsem pokazil/a. Ale kvůli tomu mě nemusíte urážet."

David Gruber upozorňuje, že když je protivník příliš rozzuřený, je lepší zpočátku mlčet. Nedráždit ho, stejně z našich argumentů slyší jen to, co on chce. Když se trochu uklidní, použijte tzv. zlaté věty: "Může vám to tak připadat/ Můžete mít takový názor" či "Vidím, že jsme se neshodli, máme na věc rozdílný názor."

Na takovou nabídku vám musí odpovědět ANO, tedy s vámi souhlasit. Pokud doteď vykřikoval, že jste neschopný blbec, který všechno pokazil, a vy mu odpovíte zlatou větou, seberete mu vítr z plachet. Vše jste mu odsouhlasili, nemá se s vámi o čem dál hádat.

"Využijte jeho překvapení a nabídněte mu, že si rádi vyslechnete jeho argumenty a poté mu sdělíte ty své," dává návod, jak diskutovat s člověkem v rauši Gruber.

Někdy mohou být ale výtky oprávněné. Možná jste v práci založili špatně fakturu nebo nechali přes noc rozsvícená světla partnerova auta. Když se začnete bránit a dohadovat o vině a nevině, nejspíš se diskuze brzy promění v hádku. Použijte raději metodu SOČ = souhlas – omluva – čin.

V praxi to vypadá asi takhle. "Ano, máš pravdu. Omlouvám se za vybitou baterii, děti zlobily a já zapomněla vypnout světla, ale zavolám hned do servisu."

Buďte sebeironičtí

S průpovídkami, na které nemáte rychlou odpověď, se setkáte kdekoliv – u vás v domě, v obchodě, na úřadu, v práci. Buďte proto připravení.

Novákovou ze třetího patra, která se po sté ptá, kdy se budete vdávat, zlehka uzemněte: "Paní Nováková, ptáte se mě pořád na to samé. Vdavky neplánuji, ale až to bude aktuální, budete první, komu to řeknu."

Zvláštní skupinou jsou nepříjemné prodavačky a úřednice. Čtyřicetiletý Daniel z Prahy s oblibou naštvané paní u kas, které pořád něco kritizují, usazuje slovy: "Holt paní, kdybyste se líp učila, nemusela jste tu sedět." Na odpor se nezmohla zatím žádná.

Vyčíst neochotu prodavačce či úřednici je první, co máme na jazyku, když se nám nelíbí její chování. I tahle diskuze ale většinou skončí hádkou s jediným výsledkem – naštvete se vy i ona.

Zkuste na to jít trochu rafinovaněji a použijte empatii. Sam Horn, která napsala knihu Verbální kung-fu, radí zamyslet se nad tím, proč je vlastně daná osoba na vás neurvalá. Může mít za sebou třeba těžký den, kdy jste už několikátý člověk v řadě, který špatně vyplnil nějaké lejstro, nebo je v krámě úplně sama a nestíhá. V tu chvíli místo odměřené poznámky dovede zázraky věta: "Dneska to bylo asi náročné, viďte?" Daná osoba "roztaje" a získáte ji na svou stranu.

Možná vám ale nedělají problémy sousedi ani prodavačky, místo nich vám leze na nervy nekonečné a někdy až trapné vtipkování kolegů či známých na vaši adresu. Rozhodně na sobě nenechte znát, jak vás to točí. Provokovat vás by je pak bavilo ještě víc.

Jak se bránit (nejen) slovem MÁTE PRAVDU

Hodí se při provokacích, výčitkách a pomluvách. Přitakáte a přidáte vtipnou poznámku. "Teda Milane, ten tvůj parfém, to je ale síla," prohodí kolega. "To máš pravdu," odpoví suše Milan, "v Brazílii nedávno zjistili, že skvěle hubí i termity." + Plusy:

Obecenstvo ocení, jak jste sebejistí a vtipní. - Minusy:

Přeci jen musíte být zkušenější, pohotoví a mít nápady. PROTIOTÁZKY

Když má protivník provokativní či urážlivé otázky, odpovíte mu otázkou. "Jak to myslíte, že jsem neschopný zaměstnanec?" ptáte se nadřízeného, který vám následně musí věcně vyjmenovat konkrétní důvody, na které pak můžete reagovat. + Plusy:

Získáte čas, usměrníte rozhovor. - Minusy:

Při přehnání to může působit jako výslech. ZÁTKY V UŠÍCH

Použijte ve chvíli, kdy není možné se s danou osobou normálně bavit, provokuje vás. Překrucujte jeho slova, jako byste byli nahluchlí. Pan Janeček přeruší jízlivě výklad svého kolegy. "Nováku, víte vy vůbec, co říkáte?" "Říháte? To jsem nebyl já, to musel být někdo z kolegů," odpoví Novák a pokračuje ve výkladu. + Plusy:

Tato technika je snadná, zvládne ji každý. - Minusy:

Dávejte si pozor, jak reaguje protějšek. Může ho to vydráždit a naštvat tak, že se bude chtít pomstít. ABSURDNÍ DIVADLO

Ideální proti hloupým řečem. Použijte přísloví, pořekadlo, které nemá souvislost s tím, co říká ten druhý. "Podle mě jste vy, vegetariáni, pořádní cvoci." "Jakže se to říká? Nikdo se nemůže nadechnout nosem druhého." + Plusy:

Tato metoda je úsměvná a druhého dokáže zarazit. - Minusy:

Moment překvapení časem ubírá na intenzitě. VYČKÁVACÍ TAKTIKA

Zvládne ji každý, prostě mlčíte a čekáte, co se bude dít dál. + Plusy:

Útočník odkrývá své karty, postupně se může i uklidnit. Vy získáváte čas, nemusíte reagovat na pomluvy a urážky.

- Minusy:

Nesmíte přejít do role oběti. Čekáte, ale včas musíte zareagovat. (Zdroj: Matthias Nöllke, Umění slovní sebeobrany, vydavatelství Grada)

Nejúčinnější zbraní je sebeironie. Když si budete umět udělat legraci sami ze sebe, nebudou se mít do čeho trefovat. Vzpomeňte si na spisovatelku a moderátorku Halinu Pawlowskou. Ta si na vlastním shazování založila popularitu. Myslíte si, že by si někdo dovolil posmívat se jí kvůli váze? Byl by mimo mísu.

Ironie celkově je výborná zbraň v slovní sebeobraně. Hodí se hlavně pro lidi, kteří si nedovedou dupnout a seknout slovem, natož aby mluvili sprostě.

Jak na to? Když do vás někdo strčí v tramvaji s poznámkou "Uhni, bábo!", pohrajte si s hlasem a kvitujte to: "Jejda, vy jste tak ohromně zdvořilý! Díky vám mám krásný zážitek na celý den."

Hrajte slovní tenis

Abyste obstáli v jakékoliv konfrontaci, naučte se několik komunikačních fint. Na nepříjemnou otázku neodpovídejte oznamovací větou, ale zase otázkou. Získáte tak čas, abyste si připravili odpověď, což je vždycky lepší, než když ze sebe budete komplikovaně soukat odpověď, jen abyste dostáli slušnému vychování.

"Je to jako v tenise, vracíte míček. Protivník musí reagovat, čas, který utíká, ubírá body jemu," vysvětluje David Gruber.

Důležitou součástí slovní sebeobrany bývá humor. Musíte ale přesně vědět, jak ho dávkovat a v jakých situacích se hodí. Když tohle zvládnete, sklidíte ve společnosti úspěch a nikdo se s vámi nebude chtít poměřovat. Tvrdě budete totiž umět vracet úder.

Jedna dáma chtěla ve společnosti dát najevo, že se jí nelíbí, jak je britský premiér Winston Churchill hrubý, a tak pronesla: "Pane, kdybyste se vy měl stát mým mužem, to bych si radši vzala jed." Churchill se k ní pootočil a odpověděl: "Madam, kdybyste se vy měla stát mojí ženou, vzal bych si ho předem sám."

Tuhle metodu skvěle zvládnul i Bohouš v podání Bolka Polívky ve filmu Dědictví aneb Kurvahošigutentag. Ve společnosti kamarádů, svého právníka a jeho ženy lékařky večeří v restauraci a konverzace se stočí na téma víra v Boha. Lékařka okolí přesvědčuje, že nelze věřit v něco, co neviděla. Bohouš bez váhání kontruje: "Vašu p... jsem taky neviděl, a věřím, že ju máte." Věřte, že jen ztěžka bude váš protivník na podobnou reakci hledat další odpověď...

Pokud si chcete s druhou stranou trochu pohrát, použijte tzv. psychovzorec opozice podvědomí. Tenhle komplikovaný název neznamená nic jiného, než že oponenta přinutíte mluvit a diskutovat tak, jak vyhovuje vám.

Skáče vám pořád do řeči a vy byste chtěli, aby chvíli mlčel? Neproste ho o ticho, ale o pravý opak. Zkuste: "Ještěže mě nenecháte domluvit, aspoň nikdo nepozná, že nedám dohromady kloudnou větu." Vadí vám, že na vás křičí? "Nadávejte mi ještě víc, já bych na vašem místě strašně řval taky."

Jak ukončit hádku

Při slovní sebeobraně musíte být psychology. Pozorujte svůj protějšek, jak reaguje. Všechny rady jsou totiž obecné, co na jednoho funguje jako dokonalý "uklidňovač", druhého vytočí.

Ve chvíli, kdy se spor stáčí do osobní roviny, protivník se vás snaží urazit, ranit, rázně ho ukončete. Pokud máte konflikt s člověkem, s kterým musíte jednat dál, vyzkoušejte: "Tahle diskuze nemá cenu. Pojďme na to jinak a najděme řešení." Nebo "Na tomto se neshodneme, přejděme k dalšímu bodu."

Debatu můžete i na čas přerušit tím, že opustíte místnost se slovy, že za tohoto stavu nemá cenu pokračovat a ať se dotyčný ozve, až bude chtít s vámi dál jednat. Prostě zkoušejte různé přístupy a najděte si ten, který vám vyhovuje. Buďte diplomati i humorní glosátoři, kteří mají na každou výtku ráznou odpověď. Hlavně už nemlčte!