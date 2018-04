Braňte se rakovině!

Podle statistik, které má k dispozici Česká onkologická společnost, každý třetí Čech onemocní rakovinou a každý čtvrtý na ni zemře. Každých osm minut, podle těchto údajů, přibude nový onkologický pacient a každý den jen v naší republice tomuto typu onemocnění podlehne osmdesát lidí.

Vzhledem k těmto číslům nikdo nemůže tvrdit, že se jej onkologická onemocnění netýkají. Postiženi můžete být vy, nebo kdokoli z vašich blízkých. Jakkoli však zní tato diagnóza hrozivě a beznadějně, existuje mnoho kroků, které můžete v rámci prevence sami podniknout. Snížíte tak riziko onemocnění, či nemoc odhalíte včas a významně tím zvýšíte naději na úspěšné uzdravení. Víte ale vůbec, na co máte nárok?

Nejčastější onemocnění

Jakmile dosáhnete věku osmnácti let, máte nárok jednou za dva roky podstoupit preventivní prohlídku u praktického lékaře. Její součástí by přitom měla být onkologická prevence, která zahrnuje vyšetření kůže a vyšetření konečníku.

Jakkoli se toto vyšetření může jevit nepříjemné, skutečností zůstává, že Česká republika je na prvním místě ve výskytu rakoviny tlustého střeva nejen v Evropě ale i ve světě. Každý rok je v Česku zjištěno téměř 3 000 nádorů tračníku a 2600 nádorů konečníku. Přičemž rakovina tlustého střeva spolu s nádory kůže a rakovinou plic je nejčastějším onkologickým onemocněním u nás vůbec.

Jestliže je pacientovi víc než padesát let, má nárok jednou za dva roky absolvovat standardizovaný test na krvácení ve stolici Hemokult.

Podchyťte rakovinu včas!

Zároveň by součástí preventivní prohlídky mělo být vyšetření prsou u žen spolu s poučením o způsobu samovyšetření prsů. Každý rok se totiž v České republice objeví přes pět tisíc nových případů rakoviny prsu. I když toto onemocnění stále ještě budí hrůzu, úmrtnost na něj se, díky zlepšující se informovanosti, snižuje. Podle údajů organizace Europa Donna, které se rakovinou prsu zabývá, je v současné době u nás úmrtnost na toto onemocnění 38%. Nicméně karcinom prsu stále zůstává druhou nejčastější příčinou úmrtí žen.

Součástí preventivních prohlídek by mělo být i vyšetření varlat u mužů.

Od osmnácti let věku máte také nárok na stomatologické preventivní prohlídky, jejichž součástí je stomatologická prevence. Ta je zaměřená na pátrání po přednádorových změnách i nádorových projevech na chrupu, paradontu, čelistech i kolem čelistních měkkých tkání.

Ženská záležitost

Jestliže jste žena a je vám víc než patnáct let, máte nárok na každoroční gynekologickou prevenci. Její součástí by měla být onkologická prevence kůže, vyšetření prsů pohmatem a vyšetření regionálních místních uzlin. Dále by měla pacientka v rámci gynekologické prevence absolvovat vyšetření v zrcadlech, kolposkopické vyšetření a odběr materiálu z děložního čípku k cytologickému vyšetření. Právě preventivním gynekologickým prohlídkám se připisuje skutečnost, že v posledních letech se četnost karcinomů děložního čípku nezvyšuje.

Ženy ve věkovém rozmezí od pětačtyřiceti do devětašedesáti let mohou jednou za dva roky absolvovat bezplatné preventivní mamografické vyšetření mléčné žlázy. Není přitom nutné, aby žena měla nějaké konkrétní problémy, vyšetření se provádí preventivně i pokud se žena cítí zcela zdravá. Podmínkou je pouze žádanka od ambulantního gynekologa či praktického lékaře pro dospělé.

Více informací získáte na adrese: www.linkos.cz.