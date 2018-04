Brambory de luxe aneb gnocchi, knedlíky, rösti, chleba či koláč

Gnocchi se šalvějí a parmazánem

Doba přípravy: 50 minut + 7 minut vaření

Množství: pro 6 osob

1 kg brambor

sůl

pepř

1 vejce

300 g mouky + na podsypání

olivový olej

100 g másla

20 malých lístků čerstvé šalvěje

100 g strouhaného parmazánu

1. Brambory uvaříme ve slupce doměkka. Ještě horké je oloupeme a prolisujeme lisem na brambory či nastrouháme. Do většího hrnce dáme vařit vodu na noky. Do mísy k bramborům přidáme dvě lžičky soli, pepř a vejce, 2/3 mouky a vše zpracujeme na těsto. Zbylou mouku dáme na vál, vyklopíme na ni těsto z mísy a na vále zapracujeme do těsta ručně.



2. Vál pomoučíme, těsto rozdělíme na menší části, ze kterých vytvarujeme postupně válečky. Každý váleček rozkrájíme na asi dva centimetry dlouhé kousky.



3. Do každého kousku gnocchi zatlačíme vidličku, ve vzniklém rýhování se pak lépe drží omáčka.



4. Připravenou vroucí vodu osolíme lžící soli a postupně vaříme gnocchi asi dvě minuty.

5. Gnocchi vylovíme cedníkem, necháme okapat, přesuneme do mísy, pokapeme trochou oleje a promícháme, aby se neslepily. 6 Ve velké pánvi rozehřejeme máslo, přidáme šalvějové lístky a společně prohřejeme asi 4 minuty. Vsypeme gnocchi a krátce opečeme na másle s šalvějí. Rozdělíme je na talíř, přelijeme zbylým máslem z pánve a posypeme parmazánem.

Tip: Uvařené gnocchi vydrží dva dny v chladničce, můžete je i zamrazit.

Brambory se slaninou a brambory s kmínem

Doba přípravy: 15 minut + 40 minut vaření a pečení

Množství: pro 4 osoby

12 středně velkých brambor

1 kostka houbového vývaru nebo domácí zeleninový vývar

kmín

olej

12 tence nakrájených plátků anglické slaniny

čerstvý rozmarýn

sůl

1. Brambory ve slupce dobře vydrhneme kartáčkem pod vodou. Polovinu brambor dáme vařit do hrnce s vodou. Druhou část na několika místech propícháme vidličkou a dáme vařit do hrnce s vodou s kostkou houbového nebo zeleninového vývaru. Po deseti minutách brambory slijeme a necháme zchladnout.

2. Troubu rozehřejeme na 190 °C. Plech vyložíme pečicím papírem. Kmín rozdrtíme v hmoždíři.

3. Brambory povařené ve vodě rozkrojíme, potřeme mašlovačkou olejem, položíme na každou snítku rozmarýnu a překryjeme ji plátkem slaniny. Brambory položíme na plech.

4. Brambory z vývaru také podélně rozřízneme, potřeme olejem a posypeme drceným kmínem – hotové je přidáme na plech. Všechny brambory posypeme hrubou solí a pečeme asi 30 minut.

Tip: Brambory si můžete předvařit den dopředu.

Rösti s jablečným kompotem

Doba přípravy: doba přípravy 40 minut + 50 minut vaření

Množství: pro 4 osoby

4 velká jablka

citron

kousek skořice

3–4 hřebíčky

1 kg brambor

1 lžíce soli

4 lžíce oleje nebo másla

1. Omytá jablka nakrájíme na čtvrtky, vykrojíme z nich jádřince, oloupeme a pokrájíme na kousky.

2. Z citronu odkrojíme škrabkou na brambory trochu citronové kůry, vymačkáme z něj asi dvě lžičky citronové šťávy a tou jablka pokapeme, aby nezhnědla.

3. Jablka vsypeme i s citronovou kůrou a šťávou do hrnce, přidáme dvě lžíce medu, skořici a hřebíček, podlijeme trochou vody a jablka podusíme asi 8–10 minut.

4. Brambory oloupeme a na hrubém struhadle je nastrouháme. Na větší pánvi rozehřejeme olej, přidáme brambory, posypeme je solí a promícháme s olejem. Vařečkou upravíme do tvaru placky, přikryjeme pokličkou a 20 minut opékáme na mírném plameni.

5. Pomocí pokličky placku obrátíme a opékáme dalších 20 minut na velmi mírném plameni.

6. Hotové rösti přesuneme na talíř, naporcujeme a podáváme s teplým jablečným kompotem.

Tip: Některé recepty na rösti pracují s vařenými nebo předvařenými bramborami. Můžete přidat i dva žloutky a trochu škrobu, pokud jsou brambory hodně vodnaté.

Bramborový koláč se sýrem a pórkem

Doba přípravy: 2 minut + 45 minut vaření a pečení

300 g křehkého těsta

2 stroužky česneku

kousek pórku nebo jarní cibulka

2 brambory uvařené ve slupce

2 lžíce másla

250 ml smetany

3 vejce

sůl

pepř

100 g nastrouhaného čedaru

1. Troubu předehřejeme na 180 °C. Koláčovou formu vyložíme těstem, zakryjeme kolečkem pečicího papíru zatíženým fazolemi a předpečeme 10 minut ve vyhřáté troubě.

2. Česnek oloupeme a nakrájíme nadrobno, pórek na kolečka. Brambory oloupeme a nakrájíme na plátky.

3. Na pánvi rozehřejeme máslo, orestujeme na něm pórek, přidáme česnek a společně opečeme.

4. V misce rozšleháme smetanu s vejci, dochutíme solí, pepřem a vmícháme nastrouhaný sýr a pórek s česnekem.

5. Na dno předpečeného koláče dáme polovinu plátků brambor, zalijeme částí směsi smetany a pórku, poklademe zbylými bramborami a přelijeme znovu smetanou s pórkem. Vložíme do trouby a pečeme dalších 30–35 minut.

Tip: Do koláče dejte sýr podle chuti: sýr s modrou plísní, neutrální eidam nebo pokrájený kozí sýr s bílou plísní.

Bramborové knedlíky s meruňkami

Doba přípravy: 30 minut + 6–10 minut vaření

Množství: pro 4 osoby

16–18 meruněk

60 g másla

100 g strouhanky

500 g brambor vařených ve slupce

2 vejce

sůl

180–200 g hrubé mouky

moučkový cukr

1. Omyté meruňky vypeckujeme. Na pánvi rozehřejeme máslo a orestujeme na něm strouhanku.

2. Brambory oloupeme, prolisujeme nebo nastrouháme, přidáme vejce, špetku soli, hrubou mouku a zpracujeme na hladké těsto, které vytvarujeme do válečku.

3. Váleček těsta rozkrájíme na plátky, do každého zabalíme meruňku.

4. Ve velkém hrnci přivedeme k varu vodu s trochou soli. V několika várkách vkládáme knedlíky postupně do mírně vroucí vody, naběračkou je odloupneme ode dna, aby se nepřichytily, a vaříme 6–10 minut podle velikosti knedlíků.

5. Hotové knedlíky necháme okapat, obalíme je v opečené strouhance a poprášíme moučkovým cukrem.

Tip: Otvor po pecce posypte trochou vanilkového cukru a vložte loupanou mandli.

Bramborový chleba

Doba přípravy a kynutí 2 hodiny + 40 minut pečení

1/2 kostky droždí

1/2 lžičky cukru

asi 2–3 dcl vody

200 g pšeničné chlebové mouky + na podsypání

150 g žitné chlebové mouky

1 lžička soli

kmín

200 g brambor vařených ve slupce

hladká mouka

1. Do misky rozdrobíme droždí, přidáme cukr.

2. lžíce mouky a zalijeme trochou vlažné vody, rozšleháme metličkou a necháme vzejít kvásek. Obě mouky prosijeme do další mísy, promícháme se solí a kmínem. Brambory oloupeme a nastrouháme.

3. Do mísy s moukou přidáme nastrouhané brambory, kvásek, vodu a zaděláme těsto a necháme kynout. Po 3/4 hodině kynutí těsto přemísíme a necháme kynout další 3/4 hodinu.

4. Troubu předehřejeme na 230 °C. Z vykynutého těsta vytvarujeme dva bochánky, poprášíme je moukou, do chleba uděláme ostrým nožem několik zářezů a necháme je na plechu nebo ve formě kynout další 1/2 hodiny.

5. Chleby vložíme na plechu do vyhřáté trouby, na dno dáme plech, do kterého vlijeme studenou vodu, a pečeme 40 minut.

Tip: Do těsta můžete přidat oblíbená semínka nebo trochu fenyklu.

Brandade

Doba přípravy: 24 hodin + 20 minut vaření

Množství: pro 4 osoby

1/4 kg nasolené tresky

4 středně velké brambory

200 ml smetany na vaření

4 –5 stroužků česneku

1 bobkový list

špetka sušeného tymiánu

špetka mletého hřebíčku

50 ml olivového oleje

sůl

pepř

8 krajíčků chleba

8 plátků ančoviček

čerstvý rozmarýn

1. Tresku osolíme, vložíme ji do velké mísy, zalijeme vodou, kterou během 24 hodin několikrát vyměníme.

2. Brambory oloupeme, nakrájíme na menší kousky a povaříme doměkka.

3. Do menšího kastrůlku dáme smetanu, na plátky pokrájený oloupaný česnek, bobkový list, tymián, hřebíček a přivedeme na mírném plameni k varu, povaříme asi 10 minut. Ze smetany vyjmeme bobkový list a rozmixujeme ji.

4. Odsolenou tresku povaříme krátce ve vodě, vyjmeme ji a necháme okapat. Zchladlou rozdrobíme na menší kousky.

5. Měkké uvařené brambory slijeme, rozšťoucháme, přidáme smetanu s česnekem a kořením, tresku a rozšleháme je. Šleháme asi 3 minuty, ke konci šlehání přiléváme po lžičkách nebo tenkým pramínkem ke kaši olivový olej. Dochutíme solí a pepřem.

6. Krajíčky chleba opečeme, potřeme je kaší a ozdobíme ančovičkou a rozmarýnem.

Podávejte jako přílohu k zeleninovému salátu.