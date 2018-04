Čtenářský recept: Bramborový salát "vanáč"

Doba přípravy: 50 minut

2 kg studených ve slupce vařených brambor

1 sklenice míchané sterilované zeleniny, která obsahuje mrkev, okurky, cibulku, hrášek a celer

1 malá plechovka sladké sterilované kukuřice

1 velká cibule

5 vajec uvařených natvrdo

sůl

pepř

250 ml tatarské omáčky

1. Brambory uvaříme ve slupce - aby se nerozvařily, přidávám do vody trochu octa.

Studené brambory oloupeme a nakrájíme na kostky, dáme do mísy, posolíme a opepříme, přidáme nadrobno nasekanou cibuli, sterilovanou zeleninu i s částí nálevu, na kostky nakrájená vejce, scezenou kukuřici a velmi dobře promícháme.

2. Nakonec přidáme tatarskou omáčku a opět promíchám. Salát pak uložíme do lednice a nechám uležet do druhého dne.

Poznámka: Salátu říkám vanáč, neboť rodina vždy v legraci říká, ať ho umíchám ve vaně, že se sní jakékoliv množství.