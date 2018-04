Čtenářský recept: Bramborový salát se zavináči

Doba přípravy: 1 a půl dne

Množství: 4 porce

1 kelímek zavináčů

600 g brambor typu A uvařených ve slupce

1 středně velká cibule

2 mrkvičky

1 petržel menší - kořen

1/2 bulvy celeru

2 vejce uvařená natvrdo

1 zakysaná smetana 15% 150 g

2 menší nakládané okurky

čerstvá petrželová nať

citron

jablko

hruška

sterilovaný hrášek (kdo nemá rád, nemusí dávat)

sůl

pepř

cukr



1. Dva dny před Štědrým večerem uvařím brambory ve slupce. Vodu osolím více než obvykle. Do vody přidám bobkový list a 2 stroužky neloupaného česneku. Nevařím doměkka, nechám dojít v horké vodě. Scedím a nechám vychladnout do dalšího večera.

2. Jeden večer před večeří uvařím vejce natvrdo a odložím na později. Jednu střední cibulku nakrájím, v misce nasolím, promačkám s kapkou oleje a nechám změknout. Mrkev, celer a petržel nakrájím na malé kostičky a krátce povařím v mírně osolené vodě, po vychladnutí vmíchám do směsi s cibulí a zeleninou

3. V den D: 2 ks zavináčů z kelímku oprostím od zelí. Nechám okapat a poté osuším v papírovém ubrousku. Nakrájím do směsi a promíchám. Kyselé okurky přidávám jen sporadicky - spíš na oko. Salát bývá kyselý dost, ale záleží na chuti každého. Rozhodně doporučuji čerstvou petrželovou nať. Nejen na ozdobu, ale nasekám ji na jemno v den podávání a vmíchám.

4. Oloupané brambůrky mají být stejně velké jako kořenová zelenina. Vmíchám je a poté i dvě nakrájená vajíčka. Poté je třeba salát ochutnat.

5. Doplňuji cukr a pepř, solím jen minimálně. Ocet většinou nedávám, zavináče totiž salát okyselí dost. Na servírovací míse pak zdobím ovocem - jablky, pomeranči, hruškou a citronem.

Poznámka: Ačkoli k bramborovému salátu míváme kapra a u rodičů je vždy salátů několik druhů, vítězí často právě ten "zavináčový". Doporučuji na rychlé chlebíčky - pro návštěvy. Opravdu stačí mít doma pečivo a salát v lednici. Kombinovat se dá se zeleninou i s vejcem a uzeninou. A zelí s nálevem ze zavináčů? Na kocovinu po Vánocích i Silvestru skvělý lék.