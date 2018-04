Čtenářský recept: Bramborový salát s vejcem

Doba přípravy: 50 minut

Množství: 5 porcí

1 kg salátových brambor A

4 mrkve

3 petržele

2 větší cibule

3 vejce na tvrdo

3 - 4 kyselých okurek

majonéza

hořčice

sůl, pepř

1. Syrové brambory oloupeme, očistíme mrkev, petržel a oloupeme cibuli. Brambory nakrájíme na malé kostky, stejně tak mrkev, petržel a cibuli. To vše dáme do parního hrnce, osolíme a promícháme. Po dobu 20 minut párkrát promícháme. Poté zeleninu vložíme do velké mísy a dáme alespoň mírně vychladnout.

2. Pak přidáme 1 - 2 plnotučné lžičky hořčice, nakrájená natvrdo uvařená vejce a na kostky nakrájené kyselé okurky. Okořeníme čerstvě natlučeným pepřem a vše spojíme majonézou.

Poznámka: Salát podáváme mírně vlahý. Tento recept jsem jsem zdědila po své mamince a všem, komu jsem jej zatím dělala, tak chutnal.