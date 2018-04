Čtenářský recept: Bramborový salát babičky Eli

7 středních brambor

1 cibule

100 g celeru

100 g petržele (kořenu)

200 g mrkve

100 g sterilovaných okurek

100 g sterilovaného hrášku

2 vejce

1 jablko

50 g uzené slaniny (špeku)

100 g majonézy

100 g tatarské omáčky

sůl

cukr

pepř

1. Brambory uvaříme ve slupce, uvařené oloupeme a nakrájíme na kostičky. Mrkev a petržel očistíme a vaříme rozkrojené jen podélně v mírně osolené vodě. Nakrájíme na kostičky a přidáme do mísy k bramborám. Celer očistíme a nakrájíme na kostičky syrový. Vaříme ve sladkokyselém nálevu (1,5 dcl vody, 1/4 čaj. lžičky soli, 3 čaj. lžičky cukru a 3 čaj. lžičky octa). Uvařené přidáme do mísy i s nálevem.

2. Cibuli nakrájíme na malé kostičky a na cedníku přelejeme vroucí vodou. Přidáme do mísy spolu s hráškem, nakrájenými okurkami, vajíčkem a jablkem - zase na kostičky. Nakonec rozpustíme špek a to, co máme v míse, zalejeme pouze puštěným tukem, škvarky nepotřebujeme. Necháme odstát a zamícháme, až jsou všechny ingredience důkladně vychladlé. Podle chuti ještě dosolíme a dopepříme.

3. Takto připravený salát můžeme již podávat jako dietnější variantu. A pro ostatní - vmícháme majonézu a tatarskou omáčku.