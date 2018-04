Čtenářský recept: Bramborový salát

Doba přípravy: cca 20 minut

Brambory uvaříme ve slupce - nerozvařit

- vařené brambory na malé kousky, ať plátky nebo kostičky,

- lžičku hořčice - muže být - (varianta) hořčice s křenem, nebo trošku nastrouhaného čerstvého křenu přidat

- na drobounko nakrájená cibule, syrová (kdo nesnáší, tak spařená

- sůl

- místo pepře, dám trošku mletého kariandru - tolik co se dává pepře

- majolka nebo tatarka, možno místo toho kysaná smetana, anebo nic

- na kousky nakrájené kysané okurky, dle chuti

- trošku nálevu z okurek, dává-li se čerstvě vařená zelenina

- nebo 1 konzerva zeleniny do salátu,

dá-li se zelenina - vařená, čerstvá či mražená (zmraženou napřed prolít studenou vodou, zmizí taková ta příchuť)

je to vařená mrkev, petržel, celer, hrášek

- přidat nastrouhaný najemno, syrový celer - aspoň 1 vrchovatou lžíci,

salát zjemní a dochutí

- možno přidat natvrdo uvařené vejce

- možno přidat nakrájený salám - druh podle chuti

Dobře zamíchat,ale opatrně, aby nebyla ze salátu kaše

Nechat spoň 1 hodinu zaležet.

Je výborný.

Ozdobit:

- kolečko cibule a do něj ředkvička alá leknín

- kolečko vajíčka, a udělat očka na bílek - může i šilhat

- také možné 1/2 vejce a přikrýt 1/2 rajčete, s ďubkami majolky - jako muchomůrka, nebo 1/0 vajíčka, udělat očka z hřebíčku a a pod ně jako do hubičky kolečko okurky, a nožky také z 1/2 kolečka okurky - jako žabička.

nebo růžičky ze salámu, nebo kolečko cibule a do něj kousek čerstvé zelené petrželky.

kdo miluje olivy - tak s nimi je to pěkné ozdobit.

Ozdobit se to dá různě, věcmi co "domov dá".

Prosím jak jste psali o "ŠKUBÁNKÁCH",

tak je lepší použít

- hladkou mouku, místo hrubou, jsou úplně jíné,jemnější, lepší

- a potom na mák se dává správně sádlo, místo másla - na polití, je to též jiné.

- v případě, je možné pro změnu posypat tvarohem, cukrem a potom se hodí máslo.

zdravím - Čísílko

Vše co se vařilo, musí být vychladlé.

Musí se nakrájet na kousky - nebo kostičky.

Dobré je v míse nejdříve smíchat měkké a tekuté přísady, koření a sůl, potom tam vmíchat pevné přísady.

Ochutnat, popř. přisolit, přikyselit a nechat zaležet.

Potom dát na mísu a ozdobit.

Tento salát je i zdravý.

Přeji dobrou chuť.

Poznámka

Příloha:

klasická v trojobalu - řízek - je možný:

- z drůbeže

- z vepřového

- ze skopového

- možno obalit a usmažit uzenáče - makrelu

- ale i ze zeleniny - např. celer, cuketa posyp.Vegetou a potom usmažená

v trojobalu

dále je možno jako příloha:

natvrdo vařené vajíčko, možno polít tatarkou,obložit salámem

anebo třeba jíst salát s obyčejnou měkkou houskou