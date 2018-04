Čtenářský recept: Bramborový salát se salámem

Doba přípravy: 1,5 hod.

brambory vařené

1 dcl slunečnicového oleje

1 dcl plnotučné hořčice

1 kg točeného salámu

1 zavařovací lahev sterilované okurky

sůl

pepř

cibule - stejně jako okurky a salámu

1 velká majonéza

1 střední bílý jogurt



1. Na dno velké mísy dáme olej a horčici a dobře protřeme. Uvaříme brambory ve slupce a ještě teplé oloupeme a nakrájíme na kostičky (protlačíme kostičkovací mřížkou). Přidáme je do mísy a promícháme. Když jsou brambory ještě teplé, tak ucítíte krásnou vůni, jak se spojí s olejem a horčicí, to je vždycky "vůně Vánoc".

2. Potom nakrájíme ostatní věci: cibuli, salám a okurky na kostičky. Cibuli můžeme projet robotem na sekači, nemusejí to být ty pravidelné kostky jako při krájení nožem.

3. Pak všechny ingredience smícháme, osolíme, opepříme, případně okyselíme dle potřeby lákem od okurek, a necháme "uležet" v chladu do druhého dne.

4. Druhý den jej ochutnáme a pokud není chuť vyvážená, dosolíme, dopepříme, dokyselíme a přidáme majonézu a jogurt.

TIP: Salát narovnejte na dlouhý tác, vyrobte z něj TVAR RYBY a zdobte jako rybu. Šupinky z půlek plátků čabajky, ploutve z okurek, nebo dobře vypadá listový salát, zadní ploutev je z plátků uheráku a očička jsou kolečka vejce se zapíchnutým hřebíčkem. Pusinka ukrojená mrkvička. U štěrdovečerní večeře se neomylně začíná odebírat od uherákových koleček - tedy od ocasu. Pusinka nakonec.