Bramborové hodování

Vaříme z nich polévky, hlavní jídla, přílohy, ale také moučníky. Brambory obsahují velké množství vitamínů skupiny B a vitamín C a lze je připravovat všemi základními tepelnými úpravami. Můžeme je vařit, dusit, péct, opékat i smažit.



Nejvíce vitamínů si ale brambory zachovávají připravované ve slupce nebo vařené.

Jsou vhodné při redukčních dietách a pomáhají při poruchách zažívání.



Pikantní bramborová polévka s rajčaty



3 spařená a oloupaná rajčata, 4 omyté a oloupané brambory střední velikosti, 1 středně velká oloupaná cibule nakrájená nahrubo, 4 šálky vody, 1/2 rozdrcené suché chilli papričky (nebo 1/8 lžičky mletého chilli), 1 zelená paprika nakrájená na menší kousky - včetně semínek, 1 lžička soli



Do hrnce dáme vodu, rajčata a brambory nakrájené na kostičky a nakonec nadrobno nakrájenou cibuli. Vaříme na mírném ohni, až brambory a rajčata změknou. Uvařená rajčata rozmačkáme vidličkou a přidáme zbylé přísady. Vaříme ještě dvacet minut, až bude paprika měkká. Polévku podáváme horkou s tmavým pečivem.



Sýrové bramboráčky



800 g brambor, 1 zelená paprika, 1 velká cibule, 100 g šunky nebo anglické slaniny, 2 vejce, sůl, pepř, 20 g másla, 150 g eidamu



Brambory si uvaříme ve slupce. Vychladlé je potom oloupeme a nastrouháme na hrubém struhadle. Omyjeme a očistíme papriku a cibuli. Papriku nakrájíme na slabé proužky a cibuli na drobno. Uzeninu pokrájíme na kostičky a osmahneme. Brambory smísíme s pokrájenou paprikou, cibulí a s osmahnutou uzeninou. Přimícháme vejce, osolíme a opepříme. V pánvi rozpustíme máslo a dozlatova na něm osmahneme bramboráčky. Smažíme asi 6 minut z každé strany. Na jemném struhadle nastrouháme sýr. Na téměř hotový bramboráček část sýru nasypeme a necháme ho rozpustit. Ještě horké podáváme.



Bramborové kotlety



500 g vařených brambor, 100 g mouky, špetka prášku do pečiva, 2 vejce, 200 g šunky, tuk na smažení



Teplé prolisované brambory dáme do mísy, přidáme sůl, mouku, prášek do pečiva a 1 vejce a vypracujeme vláčné těsto. Šunku pokrájíme na drobno a přimícháme do těsta. Děláme placky, které obalujeme ve vejci a housce. Na rozpáleném tuku usmažíme do růžova. Zdobíme citrónem, a podáváme se zeleninovým salátem.



Falešný bramborový tatarák



6 jemně nastrouhaných vařených brambor, 1 lžíce červené papriky, 1/2 sklenice kečupu, 1/2 lžičky pepře, 1 lžička soli, 2 lžičky hořčice, 3 stroužky česneku, 2 dl oleje, chilli nebo jiné podobné koření, 2 lžičky sójové omáčky



Všechny uvedené ingredience smícháme dohromady a necháme uležet v lednici. Směs pak použijeme na topinky.