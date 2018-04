Božská Ema se neobešla bez božských šperků

Božská Ema Operní pěvkyně Ema Destinnová se zapsala do srdcí posluchačů svým nezaměnitelným hlasem, ale i osobním postojem v době vznikající Československé republiky. Narodila se 26. února 1878 jako Emilie Paulina Jindřiška Věnceslava Kittlová a byla nejstarší z pěti sourozenců. Otec Emanuel Kittl byl velký příznivec a mecenáš umění, matka Jindřiška v mládí studovala zpěv. Oba rodiče podporovali v dětech lásku k hudbě. Dříve, než se Ema věnovala sólovému zpěvu, hrála na housle a klavír. Po odmítnutí pražským Národním divadlem přijala angažmá berlínské Dvorní opery. Hned po prvním představení v roce 1898 (role Santuzzy v Mascagniho Sedláku kavalírovi) měla velký úspěch a tisk jí předpovídal skvělou kariéru. Tehdy odložila rodné jméno a na počest své učitelky zpěvu přijala umělecké jméno Emmy Destinn. Pak už následovaly její nejvýraznější role v Beyreuthu, Paříži, Londýně a New Yorku: Carmen, Mignon, Alžběta (Tannhäuser), Nedda (Komedianti), Markétka (Faust a Markétka), Madeleine (Andre Chénier) nebo Čo-čo-san (Madam Butterfly). Ema Destinnová za svůj život zazpívala na sedmdesát různých rolí. Ze všech jejích působišť si jí nejvíce cenil Londýn. Byla jmenována čestnou členkou Royal Opera Covent Garden. V letech 1908-1916 absolvovala osm plných sezón v USA. Během nich vystoupila také v Metropolitní opeře. Jejím nejvýraznějším pěveckým partnerem byl Enrico Caruso, jejichž společné operní výkony byly natolik výjimečné, že je novináři označili za "božskou dvojici". Destinnová se každé léto vracela do Čech na prázdniny, které trávila zprvu na zámcích Soutice, Trnová a Domousnice. Nejvíce si však oblíbila venkovský zámek v jihočeské Stráži nad Nežárkou. V tomto zámku je nyní instalována stálá expozice, věnovaná životu Emy Destinnové.