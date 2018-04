VIDEO: Boxerky, nebo slipy? Záleží na kalhotách i typu postavy

Slipy nejen pro hubeňoury

„Ačkoli ženy protestují, slipy jsou ideální variantou pod úzké kalhoty,“ říká stylistka značky ZOOT. Málo oblíbený střih bere v poslední době čím dál víc lidí na milost; možná to má co do činění i s hvězdami, jako jsou Cristiano Ronaldo nebo David Beckham, které je předvádějí v módních kampaních. Podle Gábiny Koutské ovšem slipy nejlépe sedí menším, štíhlejším mužům.

H&M Happy Socks F&F

Boxerky jako záruka pohodlí

„Boxerky se hodí pro všechny typy mužů a hodí se téměř pod všechny druhy kalhot,“ pokračuje. „Pokud ale nechcete vypadat jako Bridget Jonesová v mužském podání, vybírejte si ty s nižším pasem a s kratšími nohavičkami.“ Proti širší horní gumě neprotestuje: „Čím je širší, tím méně se boxerky budou zařezávat.“ Zkombinujte ji s příjemným materiálem a máte vyhráno.

Dolce & Gabbana Acne Studios CR7

Více inspirace najdete na stránce pořadu Na velikosti nezáleží na Playtvák.cz.



Líbí se vám víc boxerky, nebo slipy? celkem hlasů: 692