Monstrózně obézní modelka hlásá: Neberte nám označení plus size

Spoustě modelek se označení plus size nelíbí a rády by se ho zbavily. Tess za něj ale bojuje a je na něj hrdá. Myslí si dokonce, že je pro boubelatější ženy velmi důležité. Ve světě módy by se podle ní neměly prosazovat jen hubené modelky, ale automaticky by se měly dělat přehlídky a značky i pro silnější ženy. Přála by si rovnocennost.



„Označení plus size přeci není nic špatného. Je to jen označení. Označuje se tak oblečení pro silnější ženy,“ sdělila Tess, které vadí, že silnější modelky spíš bojují za to, aby se označení už nepoužívalo. Prý je to uráží. Tess si ale myslí, že se za něj stydí.

„Když silnější ženy hledají na sebe oblečení, mohou vybírat přímo ve své velikosti plus size. Je přeci skvělé, že se nemusejí prodírat značkami, které by jim nebyly,“ pokračovala modelka, na kterou jsou teď kolegyně trochu naštvané. Ty totiž bojují za nové označení „curvy“.

„Lidé se do mě navážejí kvůli tomu, že díky svým křivkám podporuji nezdravý životní styl a ukazuji mladým lidem špatný příklad. Je to hloupost. Lidé jsou různí. Někdo zkrátka není štíhlý a nikdy nebude,“ sdělila Tess, která je nyní v očekávání. S partnerem se těší na narození druhého dítěte.

Modelky Ashley Grahamová a Robyn Lawley ji v jejím snažení podporují.



V Čechách se o něco podobného snaží Baculaté křivky:

VIDEO: XXL modelky pózovaly v plesových šatech Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu