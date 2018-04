Sandály i boty na jehlách v jednom. Hybridní střevíčky se staly hitem

Neuvěřitelný kousek, který je jako dar z nebes pro všechny zaneprázdněné ženy. Jen si to představte. Ráno si nazujete sandály, ve kterých jdete pěšky do práce. Po příchodu do kanceláři už ale máte podpatek, který předepisuje korporátní dresscode. Chcete-li se jít večer bavit, nemusíte ztrácet čas přezouváním, abyste se mohly pochlubit sexy jehlovými podpatky.

Série bot s vyměnitelnými podpatky pochází z dílny německé společnosti Mime et Moi, jež ji představila na Kickstarteru v dubnu letošního roku. Nedávno se díky internetu dostaly až do Austrálie, kde se prodávají za 250 až 300 australských dolarů, tedy něco okolo 4 700 až 5 640 korun.

Nápad je tak jednoduchý, až si člověk říká, že na to klidně mohl přijít sám. Pět vyměnitelných podpatkových nástavců, které se v pohodě vejdou do kabelky, a jejichž jednoduchá výměna trvá sotva několik vteřin.



Dupněte si a můžete vyrazit

„Výška podpatků Mime et Moi stojí na svobodném výběru každé ženy. Dovoluje, aby se podpatky daly změnit v každé situaci a přizpůsobit aktuální náladě,“ chlubí se webové stránky mnichovské společnosti. Na nich také najdete video s vysvětlujícím návodem, jak s unikátním vynálezem zacházet. Stačí vytáhnout pojistku, vyndat podpatek, zasunout jiný a pak si jen v nazutých botách „přidupnout“. Podobně, jako byste se v přeskáčích obouvala do lyží. Také si musíte nejprve odjistit vázání a při jejich nazouvání obvykle dupnout patou.

Boty se prodávají v několika barevných provedeních. Kromě obligátních černých či červených i v mentolově zelené, metalické či červené s dalmatinským vzorem. Vše je jen o vkusu majitelky.

„S důrazem na krásu, pohodlí i funkčnost vyrábíme naše boty ve Španělsku. Některé výrobní kroky jsou prováděny ručně, při jiných zase spoléháme na moderní technologie. Důraz klademe na jednotlivé kousky kůže, kterou zpracováváme se zvláštní pečlivostí. Nastavování výšky podpatku je pak ukryto ve flexibilitě stélky,“ popisují Mime et Moi na webu a dodávají, že používají pouze kvalitní materiály a perfektní střihy, aby docílili „unikátních kombinací svůdných tvarů, barev a výšek, které fascinují a inspirují. „Plochá“ verze podpatku je nastavená na tři centimetry, ostatní nástavce mají tři, sedm a deset centimetrů a také různou tloušťku. Záleží tedy čistě na vás, jestli chcete mít na nohou sandály, klínky či jehly. Ve všech variantách boty nepostrádají eleganci, ani pohodlí.

Toho si všimli i uživatelé internetového portálu Kickstarter, který pomáhá realizovat neotřelé nápady ze světa umění, kultury, módy či designu. Od 132 návštěvníků získali autoři hybridních bot 19 412 eur, aby mohli svůj projekt rozjet. A jak se zdá, slaví úspěch. Na internetu se počet shlédnutí jejich videí pohybuje přes 20 milionů a objednávky i z druhého konce světa se jen hrnou.



