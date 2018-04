Boty jsou jako posedlost. Omrkněte trendy na léto

Možná si vzpomínáte na díl seriálu Sex ve městě, kde hlavní hrdince Carrie v podání Sarah Jessiky Parker někdo na večírku odcizí její lodičky Manolo Blahnik za čtyři sta dolarů. Když pak chce Carrie po hostitelce náhradu (protože ji donutila se zcela neamericky zout a nechat boty u dveří), zaplane tato matka tří dětí spravedlivým rozhořčením: "Není normální dát za boty takovou sumu. Zaplatím ti maximálně polovinu, protože jsi šílená."

Ať stojíte za Carrie a krásné nové boty vám dokážou rozbušit srdce, nebo za praktickou hostitelkou, je vám jasné, že boty už dávno nenosíme jenom proto, aby nám nebyla zima od země.

Začalo to Manolem

Ačkoliv dnes už je v módě a na stránkách módní bible – časopisu Vogue – víc bot od Christiana Louboutina a Jimmyho Choo, zůstávají výtvory Manola Blahnika prvními botami, kterým ženy říkaly jménem jejich tvůrce. Co jsou to "manolos", už dneska ví i ty z nás, které si rozhodně nemohou dovolit dát za jeden pár páskových sandálků až čtyři sta dolarů.

Dnes šestašedesátiletý Blahnik vyrůstal na Kanárských ostrovech, na banánové plantáži svého českého otce a španělské matky. U tamějšího ševce získal základy řemesla a místo studií na diplomata, jak si přáli jeho rodiče, se potloukal po světě. V Londýně se seznámil s Dianou Vreeland, šéfredaktorkou britského Vogue, a tu nadchl svými módními kresbami. Manolo Blahnik dodnes sám navrhuje každý z tisíců párů bot, které jeho značka produkuje, a už nikdo mu nevezme, že to on udělal z bot doslova šperk.

Od pneumatik k absurditám

Zatímco skupinka masajských válečníků uběhla nedávno londýnský maraton v sandálech vykrojených ze staré pneumatiky, vytvořil módní návrhář Stuart Weitzman diamantové sandálky v hodnotě dvou milionů dolarů. Popelčiny střevíčky, jak jim Weitzman říká, měla na sobě zpěvačka Alison Krauss na Oscarech před čtyřmi lety. Od té doby jsou vystaveny v kalifornském Beverly Hills jako vzácný módní artefakt.

Ale protože v artefaktech se nedá chodit na nákup ani do práce, hledá většina žen rozumný kompromis mezi botami, které zvládnou každodenní maraton na hrbolatém chodníku a zároveň nás už v obchodě nadchnou. Spíš to ale dopadá tak, že na den máme pohodlné obutí a to krásné si schováváme do divadla nebo na dovolenou.

Trendy na rok 2008

Přehlídkovým molům pro tuto sezonu vládly v oboru bot velmi ženské trendy inspirované 20. a 30. lety společně s řeckými sandálky z dávných dob. Vedou i lodičky a balerínky ve světle béžové a bílé páskové sandály na velmi vysokém podpatku. Donna Karan obula své modelky na týdnech módy v New Yorku do sandálů s třásněmi a z třásní se okamžitě stal letošní jarní hit. Dalším jsou sandálky z hadí kůže s pásky, které na nártu tvoří písmeno T.

Značka MARC by Marc Jacobs vsadila na vinylové balerínky a sandály. Vinyl je vůbec v kurzu – vyrábějí se z něj i boty na malém podpatku a zdobené střevíčky s barevnými kameny a přezkami.

Ke kalhotovým kostýmům obuli návrháři svým modelkám lodičky zvané oxfordské. Mají zavřenou špičku, vysoký nárt a na něm zavazování na tkaničku. Připomínají pánskou polobotku na podpatku, ale velmi sexy. Oblíbenou barvou je růžová a hodně letošních modelů bot má na sobě růžovou a bílou nebo růžovou a černou. Bude to asi chtít trochu odvahy a opatrně promyslet zbytek šatníku.

A až přijdou letní vedra, doporučují návrháři sandály se zavazováním až na lýtko ve stylu antických bohyň. Ty už tady sice byly v několika minulých sezonách, ale letos jsou navíc ozdobené obrovskými barevnými kameny. Navíc je většina návrhářů vyrobila ze zlaté a stříbrné kůže.

Zdá se, že letošní jaro a léto chtěli designéři potěšit hlavně dámy typu Carrie Bradshaw, ale nabídka je naštěstí tak široká, že si vybereme i my, praktičtější typy. A možná se odvážíme i k nějakému tomu barevnému kamínku.

Anketa: Kolik máte bot a jaké jsou vaše nejoblíbenější?

EVA KOBESOVÁ, vedoucí skladu

Protože jsem nyní byla pět let na mateřské dovolené, upřednostňuji pohodlnou obuv bez podpatku. Opravdu nejlépe se cítím v teniskách. V botníku mám asi patnáct párů bot, z toho jen asi čtvery s podpatkem, většinou to jsou tenisky a baleríny.

LENKA POLÁČKOVÁ, módní redaktorka Ony Dnes

Na boty jsem ulítlá. Mám jich doma osmačtyřicet párů. Nejoblíbenější jsou moje tenisky Converse a Nike s odpruženou patou. Kvůli své práci, při které pořád běhám po městě, potřebuji pohodlné boty. Na vysokém podpatku neumím vůbec chodit.

ALEXANDRA LEMEROVÁ, manažerka

Doma mám třiatřicet párů bot, dvoje kozačky, jedny tenisky a jedny boty na lyžování. Moje nejoblíbenější boty jsou černé lodičky od Huga Bosse. Hodí se skoro ke všemu (od kalhot až po společenské šaty) a jsou velice pohodlné.