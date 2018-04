Boty jako vášeň

ČTĚTE TAKÉ: Vykročte do jara

Boty jsou pro někoho posedlostí. A to mnohem častěji než třeba kabelky, vůně nebo apartní šatičky. Ideálem, pravda často nedostižným, je mít ke každému oblečení speciální model.

Známé osobnosti se nechávají s oblibou fotit v prostorách svého botníku obklopeny koženými miláčky. Hvězdy showbyznysu přirovnávají boty k sexu a celý seriál Sex ve městě se kolem bot točil.

Jenže boty nejsou jen rozmarem movitějších dam, které roupama nevědí co by. I řada 'normálních' žen potřebuje ke svému štěstí každou sezonu nový pár. Pravda, loví v jiných cenových kategoriích, ale loví.

"Těžko říct, jestli fenomén nakupování módy dnes narůstá. Ale rozhodně se o něm více mluví a je více vidět," říká psycholožka Ludmila Stehlíková.

Nakupování se tak pro některé stalo prostě koníčkem a prostředkem sebevyjádření. A nemusí se nutně týkat jen žen. "Setkala jsem se i s několika případy mužů, kteří svému zevnějšku věnovali zvýšenou pozornost a kromě mnoha párů bot měli třeba množství košil, brýlí a doplňků," říká psycholožka.

SEXY JEHLY

Jedním z důvodů, proč je pro spoustu žen slabostí právě obuv a ne třeba šály, je fakt, že ty správné boty jsou zatraceně sexy. Nositelce pomůžou dotvořit celkový vzhled, mohou odpoutat pozornost od nedokonalostí zbytku těla a případně jehlami vytvořit nohy žirafí délky. Navíc v těch pravých se řada žen prostě cítí lépe, žensky a tím pádem atraktivněji.

"Své sebevědomí můžou některé ženy zakládat na nákupu oblečení, třeba právě obuvi," dodává Stehlíková.

Že by však boty přímo souvisely se sexem, se říci nedá, i když kolem toho panuje hodně mýtů a pověr. "Jsou muži, kteří si přejí, aby jejich partnerka nosila vysoké podpatky, protože to podtrhuje její ženskost," říká psycholožka Stehlíková. "Často je to pro ně jakýsi druh fetiše, stejně jako když se jim líbí jen určitý druh prádla."

Typickou ikonou sexy ženy jsou bezesporu boty na jehlovém podpatku. Zabijácké jehly vynalezl v roce 1955 obuvník hvězd Salvatore Ferragamo a do velkého světa je uvedla božská Marylin Monroe. Ačkoli každou chvíli uvíznou v chodníku, ženy je nosí dál. Muži je milují, protože jim vratká chůze připadá sexy a žena jim připomíná gazelu - tedy kořist. Něžnou a zranitelnou zároveň.

"Všechno je ale otázka osobního vkusu," dodává Ludmila Stehlíková. Důkazem toho, že nejen vysoké podpatky mohou být velmi atraktivní, je fakt, že Audrey Hepburn, která se proslavila nošením elegantních balerínek, neměla nikdy o nápadníky nouzi a dodnes je považována za jednu z nejkrásnějších žen v historii.

OBUVNIČTÍ MÁGOVÉ

Snad největší mánii okolo nakupování bot rozpoutali na konci 90. let tvůrci seriálu Sex ve městě. Když Carrie a spol. vykřikovaly do světa, že není nic lepšího než lodičky od Manola, začaly se na jeho boty stát fronty.

Všechny ženy chtěly zkusit, jaké to je, mít na nohou takový skvost. Jeho jméno se stalo synonymem luxusu, přestože dodnes nemá svůj vlastní obchod. Obouvá ty největší hvězdy jako Kate Moss, Palomu Picasso, Biancu Jagger, Madonnu či Lindu Evangelistu a jeho boty najdete ve všech chic obchodech po celém světě. Nikdy přitom nechodil do školy a své první boty vytvořil pro svého psa a želvy. Říká, že vzdělání nepotřeboval, protože má ten nejlepší vkus na světě. Sarrah Jessica Parker prohlásila, že by v jeho botách mohla běžet i maraton, a Madonna se dokonce nechala slyšet, že jsou lepší než sex a déle vydrží. Lepší reklamu si Manolo ani nemohl přát.

Hollywoodskou štafetu po Manolovi dnes pomalu přebírá Jimmy Choo. Nenajdete snad celebritu, které by v botníku chyběly jeho boty. Pro Oscara si v nich letos přišla i představitelka Anglické královny Helen Mirren. Stejně tak na ně nedá dopustit Cameron Diaz, Victoria Beckham nebo Jennifer Lopez. Ještě více se zviditelnil díky kultovnímu filmu módních maniaček Ďábel nosí Pradu, kde hlavní hrdinky ujíždějí právě na jeho střevíčkách.

BOTY JAKO NEMOC?

Ani na jednoho z těchto mágů v našich obchodech zatím nenarazíte. Pokud po jejich botách vaše srdce opravdu prahne, zbývá vám jen internet nebo vyjet za hranice. A možná že je to i dobře. Když se totiž podíváte na jejich ceny, vaše peněženka se strachy rozklepe. Startovní ceny těchto bot začínají někde kolem 800 dolarů. Což by většině z nás pořádně provětralo účet, nehledě na kritické poznámky z partnerových úst...

Některé ale budou raději měsíc o vodě a chlebu, aby se mohly doma kochat pohledem na vysněný pár. O nemoc podle psycholožky jde, když vášeň pro nakupování bot narušuje rodinný rozpočet, je hlavním předmětem hádek, pokud má nakupování nutkavý charakter a je vaší hlavní potřebou, která by vedla až k zadlužení. "Jestli ne, zachovejte klid. Někdo sbírá motýly, někdo pivní tácky a někomu zas dělá radost nakupovat boty," říká psycholožka Ludmila Stehlíková.

PŘÍBĚH 1

Na sopku i na flamenco

Yvetta Blanarovičová je zvláštní sorta botomaniaček. Neshromažďuje totiž boty stylem 'ke každému modelu jedny', ale preferuje zdraví a účelnost. Jelikož ve své profesi obsáhne zpěv, tanec a moderování, jsou pro ni boty často pracovním nástrojem a podle toho si je také vybírá.

"Musí být v prvé řadě pohodlné, mít správnou klenbu a také být dobře ušité. Jinak bych si odrovnala nohy i záda. Vzhled je samozřejmě též důležitý, ale při mé profesi je to často až druhořadá věc. Představte si, jak skáčete z pódia nebo tančíte fl amenco v botách, ve kterých vám nedrží noha," dodává.

V soukromí si někdy dovolí výstřelek v podobě krásných, i když ne úplně pohodlných lodiček, ale v práci nikdy. Módním trendům moc nepodléhá a raději dává přednost klasice. S grácií nosí lodičky s tygřím vzorem od Cerruttiho, které si přivezla z Cannes, ale nedá dopustit na své milované trekingové boty Meindl, jež s ní prošly Alpy a vystoupaly na sopky v Indonésii i Karibiku. Zvláště u bot na sport klade velký důraz na kvalitu. Za ně pak neváhá utratit více peněz než za značkové sandálky.

"Nedovedete si představit, jak důležité je, aby vám při sestupu z hor drželo chodidlo pevně na svém místě a palce tak nenarážely do špiček. Nebo abyste při jachtingu byla pěkně v suchu," říká s úsměvem. Takto investovaných peněz proto nikdy nelituje. Ví, že se jí to při dobrodružných výpravách mnohonásobně vrátí.

Boty si ráda vozí z celého světa. Na cestování ji totiž baví i to, když si udělá holčičí odpoledne jen sama pro sebe. "To se pak procházím městem, prošmejdím místní obchody a nechám se inspirovat. Jestliže při svých toulkách narazím na boty, co se mi líbí, mám dvojnásobnou radost. Když si je pak v Praze vezmu na sebe, je to pro mne hezká vzpomínka." Boty ukládá v krabicích a velmi pečlivě se o ně stará. Možná proto jí většina z nich vydrží 5 až 6 let. Na léto je totiž zazimovává a v zimě zase zaletňuje. To znamená, že sandálky jdou v zimě na skříň a kozačky dolu, v létě si to prohodí. Mimochodem nejraději nosí právě vyšívané kozačky na vysokém podpatku od Baldininiho.

Na viditelná loga si však nepotrpí. "Ta okázalost mě uráží a nemám ji ráda. Myslím, že opravdu ty nejlepší věci se poznají jen v málo viditelných detailech, a v tom je to pravé kouzlo. Nepotřebuji mít boty ani šaty potištěné logem značky a dokazovat někomu, že na to mám. Je to čistě moje soukromá věc."

PŘÍBĚH 2

V botách mám jmění

Otom, že boty jsou dnes pro některé z nás opravdu součástí životního stylu, může vyprávět Andrea Pojslová. Šest let pracovala v luxusní prodejně s obuví v centru Prahy a právě tam 'shoemania' postihla i ji. Ovšem přiznejme si, kterou z nás by nepostihla, kdybychom měly možnost všechny ty dokonalé kousky nakupovat se slevou?

I když Andrea k tomu nejspíš měla sklony už jako malá. "Zatímco si moje kamarádky ještě hrály s panenkami, já jsem už přemýšlela, jak se naparádit. Nemohla jsem se dočkat konce školního roku a těšila se, jak si pak budu moct ustřihnout gumičku na spartakiádních cvičkách. Ty jsem pak nabarvila barvičkami a našila na ně korálky. Dokonalé balerínky byly na světě hned," vzpomíná s úsměvem.

Dnes její botník čítá na 70 párů, a přitom její byt má jen 25 m2. Boty skladuje v krabicích, a protože má velikost nohy č. 35, vejde se jí do jedné krabice i několik párů. Ty, co momentálně nepotřebuje, odváží domů k rodičům, jinak by si brzy musela pronajmout větší byt. Miluje jednoduchost a ležérní styl, v jejím botníku převládá hlavně černá barva.

Sama se pokládá za sportovní typ a říká, že v lodičkách od Manola by nedoběhla ani na tramvaj. Preferuje klasiku, většinu bot má bez podpatku a její oblíbenou značkou je Armani. U sportovních bot upřednostňuje světlou barvu a značku Adidas.

"Nejvíce utratím za boty na jaře a v létě, někdy mám období, že si koupím i pět párů za měsíc, ale potom třeba tři měsíce žádné…" říká Andrea. Ráda nakupuje v outletech v Itálii. "Díky tomu, že mám tak malou nohu, najdu tam dokonalé kousky za pár korun, protože je málokdo obuje," dodává. "Třeba kotníčkové boty od Prady jsem si pořídila za neuvěřitelných 40 eur." Kdyby měla neomezené možnosti, vybrala by si dámské šněrovací polobotky od Gucciho.

Během sezony má v botníku maximálně 10 párů. "Bývalý partner neustále řešil, na co tolik párů bot vlastně potřebuji. Zato můj současný mě v mé mánii nijak neomezuje, a dokonce někdy s úsměvem říká, že by se taky tak chtěl jednou mít."

Co jednou bude dělat, až se jí všechny tyhle nádherné boty přestanou líbit nebo se jí nevejdou do botníku, zatím neřeší. Po našem focení ji partner přemluvil, aby se pokusila vyčíslit, kolik peněz v botách vlastně má, kdyby všechny nakupovala za plnou cenu. Částka 420 000 Kč překvapila i ji. "Tak asi jednou uspořádám aukci a peníze pak věnuji na charitu," směje se Andrea.

PŘÍBĚH 3

Léčba lodičkami

Jana Ratajová si myslí, že na ženě není nic krásnějšího než odhalený kotník na jehlovém podpatku. Přesto ji většinou během dne potkáte v džínách, tričku a teniskách.

Ví totiž, že ladná chůze na podpatcích, přitahující pohledy mužů, je v každodenní realitě pražských ulic trochu problém. Když má ale příležitost, ráda si takové boty vezme.

Tuhle vášeň u sebe objevila asi před třemi lety. "Rozcházela jsem se tehdy po dlouhém vztahu s partnerem a můj život najednou nabral trochu jiný směr. Začala jsem si najednou víc uvědomovat svoji ženskost a s nabytou svobodou jsem se ji také pomalu učila užívat," říká. Rozchod jako by pro Janu znamenal určitý zlom. Poté, co překonala počáteční bolest, začal se její šatník i botník plnit sexy ženskými kousky.

Janin botník teď obsahuje asi 25 párů lodiček na vysokém podpatku, což je podle ní tak akorát, a svoji sbírku hodlá ještě rozšiřovat. Boty ráda nakupuje v zahraničí, kde je větší výběr a hlavně ceny jsou často příznivější.

"Můj současný partner miluje, když nosím vysoké boty, mužům to připadá sexy. Myslím, že když máte opravdu kvalitní a krásné boty, nemusíte pak tolik utrácet za oblečení. Stačí, když si oblíknete jednoduché šaty, klidně za pár korun, ale díky botám bude outfit dokonalý," říká Jana. Nejraději teď nosí sandálky Gucci a brzy by si chtěla pořídit alespoň jeden pár od Manola Blahnika.