Bottega Veneta - trendy značka s dlouhou historií

Bottega Veneta prošla od svého zrodu v roce 1966 také pořádně temnými obdobími, kdy hrozilo, že navždy zmizí z pultů butiků. Pak se opět objevila na výsluní jen před několika málo lety a natřela to konkurenci v opravdu velkém stylu.

Dnes je firma klíčovým hráčem mezi výrobci superluxusní, vysoce exkluzivní módy. Na rozdíl od svých rivalů na poli nóbl oděvů však Bottega Veneta vzbuzuje nejenom důstojný, tichý obdiv, ale také prudké emoce a vášně. Brandu se daří produkovat kousky, po kterých intenzivně zatoužíte, i když vás právě nečeká firemní ples. A i když Bottegu řadí mezi své nejoblíbenější značky mnoho celebrit, šaty Tomase Maiera udělají bez námahy hvězdu z každé nositelky.

Bottega Veneta byla založena jako rodinný podnik Vittoriem a Laurou Moltedo a původně se specializovala výhradně na kožené zboží. Uznání si získala pro své ušlechtilé kabelky, zejména unikátně vyplétané – s výjimečnou texturou, která se nadlouho stala poznávacím znamením značky. Moltedovi odmítali cejchovat své výrobky výrazným logem a o svůj postoj opřeli i tehdejší propagační slogan Bottega Veneta: "Když vaše vlastní iniciály stačí…" V duchu tohohle hesla se produkce značky nese dodnes.

Po velkém úspěchu sedmdesátých let se najednou zájem o Bottegu vytratil a podnik ztěžka přežíval, octnuv se začátkem devadesátých let na pokraji bankrotu. Pokusy o oživení jména BV prostřednictvím najímaní nových dizajnérů selhávaly až do doby, kdy firmu koupil koncern Gucci Group a do čela tvrdivého týmu nastoupil německý návrhář Tomas Maier (původně zaměstnán u Hermès), který vdechnul kolekcím docela nový život a styl.

Pánské obleky s nesmrtelnou, uhlazeně šik fazonou, samozřejmě kabelky a brašny, pro které se dá vraždit a šaty hodné bohyň. Šaty, které si můžete vzít na okázalou seriozní příležitost i na důležité rande, na soukromý večírek nebo pracovní večeři – a pokaždé budete vyčnívat z davu, jako briliant na kupě hlíny. Jak je možné, že Tomas Maier navrhuje oblečení, které zastiňuje téměř všechny ostatní výrobce kategorie? Nejlépe jeho dílo vystihuje snad označení: nadčasové, aristokratické, nenuceně elegantní.

Prvotřídní materiály jsou samozřejmostí, stejně jako precizní střihy a chytrá konstrukce, vytvářející dojem nepřekonatelné noblesy a graciéznosti. Charakteristické nepravidelné řasení se rafinovaně vyjímá na antikou inspirovaných liniích, výrazné barvy jsou vždy jemně zmatněné, jakoby poprášené měňavými krystalky. Královská bordová, cihlová červená, tmavě levandulová a efektně zlatavá, odzbrojující sexuálnost bez náznaku podbízivosti.

Nejnovější kolekce se nese v duchu rozšafného glamouru třicátých let, vznešené maxidélky plisovaných rób střídají koketně krátké šatičky, jen nejnutnější ozdoby nechávají vyniknout sofistikované záři mistrných střihů. Doplňky a kožené zboží také neupadly do zapomnění a vyplétané brašny můžeme i dnes vidět jako nosnou kostru každé další řady modelů – dnes už však v mnoha moderních provedeních, využívajíc nejrůznější druhy kůže a jejích barvených modifikací.

Maier přichází každou sezonu s novým pojetím bohaté tradice značky a pokaždé smetá z nohou odbornou veřejnost od New Yorku přes Milán až po Hong-Kong. Brandu se podařilo expandovat nejenom do oblasti ready-to-wear oděvů, ale vyrábí již také šperky a nábytek, plus má na starosti interiérový dizajn luxusních pokojů hotelu Regis v New Yorku a Římě.

Tomasovou odpovědí na probíhající světovou ekonomickou krizi je absolutní opak očekávatelného postupu: návrhář vsadil na ještě extrémnější luxus a ještě úchvatnější kvalitu. Jak sám říká: tohle jsou časy, kdy je potřeba pomoct ženám, "aby se cítily hezké a přitažlivé!"

Podobně jako zakladatelé firmy, také Maier trvá na přísném zákazu lacině stavět přepych na odiv. Pod jednoduchým svrchním obrysem šatů se umně skrývá důmyslná, korzetová konstrukce. Materiály na pohled prosté a střízlivé jsou ve skutečnosti na dotek přímo neodolatelné a magicky hebké. Do krajnosti vybičovaná erotičnost nedostižné, nedotknutelné Bohyně, ke které se odváží přiblížit jenom podobně ustrojený Polobůh. Všechno to dává dokonalý smysl – těm, kterým úplně stačí vlastní iniciály.

Modely Bottega Veneta si můžete zakoupit v jejich vlajkové lodi v Miláně nebo v newyorském obchodním domě Saks Fifth Avenue.