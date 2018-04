Botox na vrásky i pro muže

12:45 , aktualizováno 12:45

Botulotoxin je v estetické medicíně používán přibližně 20 let, v našich zeměpisných šířkách je aplikován estetickými dermatology méně než 15 let. Princip účinku je v zablokování nervového spojení mezi nervem a svalem. V praxi to vypadá takto: Mozek vyšle impuls k příslušnému svalu, ale sval se nesmrští, protože konec nervového zakončení je blokován a nedoručí impuls.