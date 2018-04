Botox, nebo kyselina hyaluronová? Radka proti vráskám vyzkoušela oboje

Tak tomu bylo i v případě Radky Lamačové. Na rozdíl od některých klientek a klientů nepřišla za dermatoložkou s představou, že jí botox změní život. Prý je už docela spokojená. „Nedávno jsem začala sportovat, cítím se dobře a mám pocit, že zářím,“ řekla před zákrokem maminka tří dětí. „Pro okolí jsem vždycky platila za sluníčko, jenže v poslední době často slýchám, že jsem zamračená.“



Harmonie je důležitá

Může za to prý hlavně vráska nad kořenem nosu, kterou se až dosud snažila zakrývat ofinou a kvůli které vlastně do ordinace dorazila. Jenže samotná vráska se ošetřit nedá, myslí si Markéta Majerová, korektivní dermatoložka z pražské Medicom Clinic. „Obličej je vhodnější ošetřit komplexně. Nebyl by pak harmonický.“



Na ošetření výrazné vrásky uprostřed čela zvolila botox, který zkombinovala s kyselinou hyaluronovou. „Zlehka ji dodám i do kruhů pod očima, pak se budu věnovat ještě krajině okolo úst – vráskám nad horním rtem a koutkům,“ rozhodla lékařka.



Blokace pohybu vs. přirozená hydratace

Proč dvě různé látky? Každá funguje trochu jiným způsobem. „Botulotoxin reaguje s určitými receptory, které zablokuje. Konkrétně když se jedná o sval, přestane do něj přicházet informace ke stažení. Takže pokud jsme například zvyklí se mračit a krčit oblast na čele nebo nad kořenem nosu, botox to aspoň částečně omezí,“ vysvětluje Markéta Majerová.



Pro aplikaci botulotoxinu proto vybírá skutečně jen oblasti, kde chce omezit mimiku, pohyb svalů nebo pokožky. „Můžeme s jeho pomocí korigovat třeba i krčení nosu nebo vějířky kolem očí, ale tam už musíme být opatrnější. Chceme totiž, aby zbyl prostor pro přirozený úsměv,“ dodává s tím, že na botox podle ní nemá cenu chodit častěji než dvakrát do roka.



S kyselinou hyaluronovou se to má jinak. „Je to látka tělu vlastní, čirý gel, který tvoří část mezibuněčné hmoty. Váže na sebe velké množství vody, takže v její přítomnosti regenerují jak buňky, tak celé podkoží,“ popisuje dermatoložka. Kyselina hyaluronová, která se pro své hydratační a regenerační schopnosti používá v ortopedii i v pleťové kosmetice, se do tváře aplikuje v průměru jednou za devět až dvanáct měsíců.