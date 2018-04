Boris Rösner miluje vánoční cukroví

Boris Rösner jako Cyrano v představení Divadla Pod Palmovkou Cyrano z Bergeracu, které mělo premiéru 26. září. Jsem fatalista: „Až to se mnou sekne, a snad to bude zaplať pánbůh na jevišti, tak to se mnou sekne.“ Jsem fatalista: „Až to se mnou sekne, a snad to zaplať pánbůh na jevišti, tak to se mnou sekne.“