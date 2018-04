Borci sumo jsou často moc tlustí

Podle studie váží víc než 160 kilogramů 49 procent zápasníků, přičemž někteří z nich mají v těle více než 38 procent tuku. Studie byla pořízena z toho důvodu, že v poslední době muselo ze závodů odstoupit mnoho borců kvůli ortopedickým úrazům způsobeným nadváhou.Zjistilo že, problémy mají zápasníci nikoli kvůli váze, ale obsahu tuku v těle. Potíže neměli muži těžší než 160 kilogramů s méně než 38procentním poměrem tuku."Ti, kteří mají nadlimitní hodnoty, by měli víc cvičit a nejíst tolik sladkých a tučných jídel," řekl šéf lékařského výboru asociace Kimio Cušida. Nebezpečí prý hrozí mužům, jejichž tělesné schránky se skládají již z více než pětiny tuku. V případě zápasníků sumo se ale tato hranice nepovažuje za závaznou.Hvězda Musašimaru je považována za jednoho z "drobnějších" zápasníků s 38 procenty tělesného tuku. Nejtěžším z aktivních borců je Hisano Umi. Váží 233 kilogramů a z této hmotnosti tvoří přesně polovinu tuk.Zápasníci sami tvrdí, že problémy začaly, až když do sportu vstoupili borci a jídlo ze Západu. Aby Japonci rychleji přibývali na váze, jedí dvakrát denně v ohromných porcích. Tradiční japonské ryby, kuřata, vepřové, tofu a zeleninu ale Západ nahradil smaženým masem a pizzou, s čímž se nedá soupeřit.Na profesionálním okruhu je nyní 800 zápasníků, mezi nimiž jsou kromě Japonců také Američané, Mongolové a Argentinci. Kvůli nim Japonci přibírají na úkor skutečné síly. Ještě před 30 lety vážil průměrný zápasník nejvyšší třídy 120, zatímco dnes má 185 kilogramů.A jsou to nejen zdravotníci, kdo si přejí změnu. Stále větší hory masa se začaly spoléhat výhradně na váhu a sport se pomalu mění v zápas ve strkané, v níž je hmotnost rozhodující faktor. Stále víc fanoušků si stěžuje a chce vidět zase staré dobré zápasy, v nichž rozhodující slovo měla rychlost a technika.