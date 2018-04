Bolestivá menstruace je normální aneb největší mýty o endometrióze

Endometrióza je velmi nepříjemným onemocněním, kdy se částečky děložní sliznice objevují mimo děložní dutinu. Tyto částečky reagují na hormonální změny a chovají se, jako kdyby byly uvnitř dělohy, takže při každé menstruaci krvácejí. Kolem ložisek se potom vytvářejí cysty a jizvy, které způsobují problémy. Častým důsledkem jsou například srůsty, které poté mohou být příčinou neplodnosti.

Seznamte se s nejčastějšími mýty, které o tomto onemocnění kolují.

Mýtus: Bolestivá menstruace je normální

Každá menstruace je pro vás utrpením kvůli ochromujícím bolestem a křečím, ale jste přesvědčená, že to tak má být, protože menstruace je přece bolestivá pro každou ženu? Tak to ale není. Podle lékařských statistik padesát až devadesát procent žen, které sužují silné menstruační bolesti, trpí endometriózou. Pro tu jsou právě typické silné bolesti břicha a podbřišku, které se zhoršují při menstruaci nebo při sexu.

Při menstruaci jsou normální slabé křeče nebo pobolívání podbřišku, ale při silných menstruačních bolestech nebo při bolestivém sexu by žena vždy měla podstoupit odborné vyšetření, které odhalí příčinu bolestí.

Na druhou stranu je potřeba zdůraznit, že zdaleka ne všechny ženy, které trpí endometriózou, musí mít zároveň i bolestivou menstruaci. Přibližně třicet procent postižených endometriózou nemá žádné extrémní bolesti.

Mýtus: Endometriózou trpí spíš starší ženy

Ačkoli se lékaři dlouhou dobu domnívali, že endometrióza je problémem převážně žen ve středním a starším věku, s rozšířením laparoskopických zákroků zjistili, že typickou věkovou skupinou jsou naopak ženy od dvaceti do třiceti let. Právě u nich je také endometrióza častou příčinou problémů s otěhotněním, nebo přímo neplodností.

Když dělala mezinárodní sexuologická asociace v osmdesátých letech průzkum mezi britskými, australskými a americkými ženami, zjistilo se, že téměř u šedesáti procent žen je endometrióza diagnostikována mezi pětadvaceti a pětatřiceti lety, u třiačtyřiceti procent žen se její první příznaky objeví už v dospívání.

Studie univerzity v Oxfordu však prokázala, že průměrný věk, kdy se u žen objeví bolest v podbřišku a pánevní oblasti, která endometrióze často předchází a pak je jejím průvodním znakem, je dvaadvacet let.

Mýtus: Endometriózu vyléčí těhotenství

Mnoho žen se stále mylně domnívá, že jejich problémy vyřeší těhotenství. Jenže těhotenství, stejně jako například hormonální léčba, endometriózu vyléčit neumí, dokáže "pouze" potlačit a utlumit její nepříjemné symptomy.

Podle údajů Endometriosis Research Center lze návrat symptomů endometriózy oddálit kojením (tím, že při něm žena nemenstruuje), ale po jeho skončení se projevy onemocnění vrací u většiny žen zpátky ve stejné intenzitě. Pětašedesát procent nově diagnostikovaných pacientek s endometriózou už bylo někdy těhotných a jednapadesát procent z nich už rodilo.

Mýtus: Ženy s endometriózou jsou neplodné

Pokud trpíte endometriózou, možná už jste také slyšela, že byste měla mít děti co nejdříve, dokud to ještě jde, protože později už se vám to nepodaří. Navzdory všeobecnému mínění zdaleka ne všechny ženy trpící endometriózou mají problémy s otěhotněním.

Podle odhadů gynekologů je plodných šedesát až sedmdesát procent žen s tímto onemocněním. Přibližně polovině pacientek, které mají s otěhotněním při endometrióze problém, se podaří počít s lékařskou pomocí. Endometriosis Research Center uvádí, že neplodnost postihuje přibližně třicet až pětatřicet procent žen nemocných endometriózou. Čím těžší je průběh onemocnění, tím jsou problémy s početím větší.

Mýtus: Endometrióza se dá vyléčit hormony

Hormonální léčba je v případě endometriózy jedním z nejčastějších řešení. Bohužel však zatím neexistuje přípravek, který by dokázal toto onemocnění účinně vyléčit. Nejčastěji užívané hormonální léky dokáží symptomy endometriózy potlačit, avšak toto zlepšení je jen dočasné. Po vysazení léků dochází k návratu nepříjemných příznaků.

Podle The Center For Endometriosis Care sice hormonální léčba může významně ulevit řadě žen, příčinu onemocnění ale ovlivnit nedokáže.