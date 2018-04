Bolesti zad, hlavy, zdeformované klouby. To všechno mohou způsobit ploché nohy

Vývoj chodidla je postupný a lze konstatovat, že od narození do zhruba 10 let se dětská noha vyvíjí.



Tudíž to, co ve třech letech věku vypadá jako plochá noha, bývá zcela normální, ovšem není to již správné ve věku sedmi let.

Vnitřní – tedy podélná klenba nožní - začíná být zřetelnější zhruba v druhém roce života, ale stále zde trvá vbočení paty, které se většinou postupně srovná kolem šestého až sedmého roku dítěte.